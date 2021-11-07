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Звезды7 ноября 2021 18:30

Ольга Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за участие в спектакле «Чудесный грузин»

Певица намерена решать вопрос с театром через своего адвоката
Ирина СУХАНОВА
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Ольга утверждает, что ей не выплатили гонорар за спектакль "Чудесный грузин".

Ольга утверждает, что ей не выплатили гонорар за спектакль "Чудесный грузин".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького так и не выплатил ей гонорар за участие в спектакле «Чудесный грузин». МХАТ задолжал ей около полумиллиона рублей, и теперь поющая телеведущая намерена решить вопрос об оплате через своих адвокатов.

Новость о том, что спектакль с ее участием отменили, Ольга узнала в последний момент. Телеведущая не спала ночей, репетировала роль и отказывалась от важных проектов, чтобы выйти на мхатовскую сцену подготовленной. Но в итоге новый директор театра прислал ей сообщение о том, что спектакль не состоится. По словам Бузовой, он «бросил ее по СМС».

- Господин Кехман написал мне, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством, - посетовала Ольга в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Причиной отмены спектакля Владимир Кехман назвал финансовые проблемы: по его словам, билеты на спектакль «Чудесный грузин» очень плохо продавались. По его мнению, Бузова недостаточно рекламировала спектакль в своих соцсетях. Ольга же, в свою очередь, говорит, что с ней до сих пор не расплатились за уже состоявшиеся показы. Только за два спектакля приглашенной звезде обещали 446 тысяч рублей. Бузова намерена добиться выплаты этих денег по закону.

- Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом, - заявила поющая телеведущая.

О том, что запланированный на 2 ноября спектакль отменен, Ольга узнала в последний момент.

О том, что запланированный на 2 ноября спектакль отменен, Ольга узнала в последний момент.

Фото: Иван Макеев

Напомним, об отмене спектакля «Чудесный грузин» стало известно 31 октября. Новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил не проводить запланированный на 2 ноября показ «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Он отметил, что это было прагматичное решение, связанное именно с низкими продажами билетов. По его словам, он говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.

Сама Ольга считает, что руководство театра просто плетет интриги. Она уверена, что билеты на спектакли с ее участием разлетались как горячие пирожки.

- Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, какие были на спектакли с моим участием, - написала Бузова в Инстаграме сразу после отмены спектакля.

Певица признается, что, давая согласие на участие в постановке МХАТа, она не ожидала такой волны критики со стороны поклонников театрального искусства.

- Я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся. Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило. И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в своей адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль, - подчеркнула Бузова в интервью «КП».

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