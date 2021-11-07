«Вам тут не Netflix»: В Колумбии грабители пытались украсть золото из хранилища, подражая героям популярного сериала

Кадр из испанского сериала "Бумажный дом" Фото: Кадр видео

Колумбийские полицейские предотвратили ограбление склада, где хранятся золотые слитки, во втором по величине городе Колумбии Медельине. Грабители подъехали к хранилищу в полдень на здоровом строительном грузовике, чем сразу привлекли к себе внимание охраны. Один из охранников вызвал наряд полиции. Но преступники к тому моменту уже проникли в здание склада.

Подъехавшие к хранилищу правоохранители знатно напугали одного из участников банды, стоявшего на улице. Заметив патруль, он предупредил своих подельников.

Несмотря на то, что грабители, которых оказалось порядка 20 человек, готовились основательно, при виде полиции они побросали все и экстренно ретировались с места преступления на мотоциклах, которые они заготовили на случай экстренного отхода. На кадрах видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как банда в спортивных кофтах с капюшонами, бронежилетах и автоматами наперевес в панике покидают район склада, попутно постреливая в сторону полицейских. В результате перестрелки двое офицеров получили легкие ранения.

- Очевидно, что эта группировка готовила это ограбление в течение нескольких месяцев, - сообщил журналистам мэр Медельина Даниэль Кинтеро. - Они считали, что смогут воплотить сюжет испанского сериала «Бумажный дом» в жизнь.

Полиции удалось задержать 11 нападавших. Трое из них были арестованы на месте преступления, остальные были обнаружены в результате оперативных действий. В ходе обысков полиция изъяла у членов группировки шесть пистолетов, автомат, автомобиль, шесть бронежилетов и семь мотоциклов.

- Пусть это будет предупреждением для всех преступников, которые верят, что могут воплощать сюжеты сериалов в жизнь здесь. Нет, господа, тут вам не Netflix, - грозно предупредил мэр города. - У нас лучшая полиция в Колумбии.

Как отмечает местная пресса, провалившееся ограбление больше напоминает перестрелки колумбийских наркокартелей в 80-е годы в Медельине, чем красиво срежиссированный испанский сериал «Бумажный дом». В фильме рассказывается о двух ограблениях, на которые идет банда. Первое - напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Второе - ограбить центральный банк Испании, переплавив золотые слитки, хранящиеся внутри.

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