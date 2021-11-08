Неудачники шоу «Голос» выпускают настоящие хиты и дают концерты

Андрей Лысков. Фото: Первый канал

Наверное, это уже стало законом: сложившиеся артисты, готовые для большой сцены, в «Голосе», отмечающем в этом году 10-летие, не очень-то нужны. Да, они часто приходят в шоу, но довольно быстро его покидают, правда, уже в другом статусе. Их узнали, запомнили, поэтому артисты получают шанс перезапустить карьеру. И в отличие от победителей проекта, которых почти никто не помнит (попробуйте, не заглядывая в список (см. «Конкретно»), с ходу назвать хотя бы одного триумфатора последних пяти лет), эти условные неудачники «Голоса» выпускают настоящие хиты и дают концерты.

Звонкий (Андрей Лысков, 44 года)

Хиты «Из окон», «Голоса», Deja Vu, I Got Love и другие вы наверняка слышали (просто наберите название в поисковике), и их автор мелькнул в третьем сезоне шоу «Голос». На слепых прослушиваниях он спел песню «Солдат» группы 5’nizza, тем самым развернув кресло Пелагеи. Участник выбыл на этапе поединков, потому что наставница предпочла ему Илью Киреева. Теперь Илью не помнит никто, а хиты Звонкого разрывают все музыкальные чарты, клипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube («Голоса» собрали 43 млн просмотров), его зовут выступать в «Вечернем Урганте» и номинируют на премию «Муз-ТВ». А еще он пишет песни популярнейшим артистам - Елке, Burito и другим - и с улыбкой вспоминает о своем участии в вокальном шоу.

Севара (44 года)

Севара. Фото: Первый канал

Узбекская певица Севара Назархан попала в команду Леонида Агутина. Обладательница очень оригинальной манеры исполнения уже на тот момент, в 2012 году, выступала с сольными концертами и была известна погруженным в тему меломанам. Почти все считали Севару фавориткой первого сезона, предрекали ей легкую победу, однако на этапе нокаутов наставник взял и отправил певицу домой. Все были в шоке! Пелагея обхватила голову руками. Александр Градский сидел, открыв рот. Позже певица призналась, что Агутин не связался с ней и не объяснил свой выбор. Ну а «Комсомолке» Леонид сказал, что на тот момент она уже была готовой артисткой, поэтому делать в «Голосе» ей было нечего. Пора было уходить в большое плавание - и она ушла. Продолжила участвовать в проектах Первого канала («Вышка», «Точь-в-точь»), писать песни, выпустила три альбома, несколько клипов и сейчас успешно выступает, имея свою устойчивую аудиторию.

Антон Беляев (42 года)

Антон Беляев. Фото: Первый канал

Можно сколько угодно потешаться над магаданским артистом, который пытается «работать» под Стинга, но один факт отрицать сложно: Антон Беляев и его инди-группа Therr Maitz - это определенно событие на территории современного шоу-бизнеса. Антон попал в команду Агутина, после чего повторилась история с Севарой. Наставник «слил» его, но уже на этапе поединков, так что артиста успела «спасти» Пелагея, взяв к себе в команду. Певица довела его до полуфинала, где Беляев уступил Тине Кузнецовой - еще одной, к слову, яркой исполнительнице. Антон не расстроился. Группа Therr Maitz начала колесить по России и

Европе с гастролями, Беляева стали звать в жюри конкурсов, он сделал музыкальный спектакль «Вернувшиеся» и поучаствовал в создании мюзикла «Голоса большой страны».

Затем написал музыку к фильму «Лед», запустил на сервисе «Яндекс» серию программ LABoratory, посвященную современным музыкантам, стал членом американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи, вручающей «Грэмми», и сделал аранжировку гимна футбольного клуба «Краснодар».

Вместе с Therr Maitz Беляев участвовал в открытом национальном отборе на «Евровидение-2020», где уступил Маниже.

Наргиз (51 год)

Наргиз. Фото: Первый канал

Наргиз Закирова - финалистка второго сезона шоу, в победе которой были уверены многие. Казалось бы, приехавшая из США харизматичная бритоголовая рокерша узбекского происхождения очаровала публику, но люди в итоге испугались ее смелости, напора и татуировок. В финале зрители отдали предпочтение академичному Сергею Волчкову. Но Наргиз сделала свое дело - обратила на себя внимание продюсеров. С ней заключил контракт Максим Фадеев, пара начала активно работать, выпускать новые песни, катать гастрольные туры, и все было круто ровно до того, как две харизмы не столкнулись лоб в лоб. Непокорная Наргиз ушла от Фадеева со скандалом. Он обвинял певицу в пьянстве и нарушении контракта, она его - в авторитаризме и хамстве. После разрыва отношений

Максим запретил артистке исполнять все написанные им песни, а она заключила новый контракт - с Виктором Дробышем.

Варвара Визбор (35 лет)

Варвара Визбор. Фото: Первый канал

Внучка культовых бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой буквально заворожила наставников своим выступлением. Девушка так гипнотически спела песню

«А зима будет большая», что люди в красных креслах впали в транс и забыли нажать кнопки. Когда Градский, Пелагея, Агутин и Билан очнулись, музыка уже закончилась, Варвара пролетела мимо проекта.

Вокальные тренеры даже толком не смогли объяснить, что случилось и почему они не взяли певицу. Это был первый случай, когда непопадание артиста в «Голос» вызвало большой резонанс. Публика долго и неодобрительно гудела в интернете, а Визбор начала сольную карьеру - выпустила дуэты с популярными коллегами (Uma2rman, L’One), выступала в клубах и на фестивалях. Сейчас Варвара по-прежнему собирает немало зрителей на концертах и миллионы прослушиваний на интернет-платформах.

Первый канал.

«Голос».

Пятница, 21.30.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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