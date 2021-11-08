Не хочет и не надо: Британцы пытаются понять, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

Внук королевы Елизаветы II не является поклонником ювелирных украшений и носит только часы Фото: REUTERS

Герцог Кембриджский, принц Уильям не носит обручальное кольцо со дня своей свадьбы с Кейт Миддлтон.

Их бракосочетание состоялось в апреле 2011 года. На следующей день после торжественной церемонии принц официально объявил (а Букингемский дворец выпустил отдельное письменное заявление по этому поводу), что не станет носить обручальное кольцо. Просто потому, что не хочет. «Это дело личных предпочтений», - говорилось в официальном документе.

Внук королевы Елизаветы II не является поклонником ювелирных украшений и носит только часы, передает ParisMatch.

Тогда никто не придал этому особого значения. Но по мере того, как принц все чаще и чаще появляется на разного рода мероприятиях, где приветствует людей, то многие, конечно же, сразу же начинают задаваться вопросом – а почему все же он не носит кольцо?

Игнорировать главный, по мнению большинства, символ брака – это в традициях семьи Виндзоров по мужской линии. Обручальное кольцо не носили ни дед герцога Кембриджского, принц Филипп, ни отец принца Уильяма. У принца Уэльского Чарльза есть небольшой перстень, который он почти всегда носит на мизинце левой руки. Иногда поверх этого кольца он надевает обручальное, но прячет его под перстнем.

А вот принц Гарри всегда носит обручальное кольцо, которое в 2018 году на церемонии бракосочетания ему на палец надела Меган Маркл. Правда, у него есть одно отличие: это обручальное кольцо - из белого золота, тогда, как большинство членов королевской семьи предпочитает такое ювелирное изделие традиционного золотого оттенка.

Что же касается Уильяма, то герцогиня Кембриджская, по всей видимости, не имеет претензий к мужу по этому поводу. Сама она носит два кольца: обручальное и с сапфиром, которое Уильям вручил ей в день помолвки.