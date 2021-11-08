Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса на Госуслугах сократился из-за сбоя 8 ноября 2021: Что нужно знать

QR-коды вакцинированных продолжают действовать год с момента введения второго компонента вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало рабочей недели после ограничительных мероприятий ознаменовалось неразберихой с новой системой сертификации привитых от коронавирусной инфекции. С 8 ноября в силу вступает новая форма сертификатов, утвержденная Минздравом РФ. Утром 8 ноября в интернет мессенджерах стала появляться информация о том, что люди, обратившиеся на портал «Госуслуг», чтобы проверить, есть ли в их личном кабинете новый сертификат о вакцинации, заметили, что QR-код стал показывать срок действия не на один год, а на шесть месяцев.

Возникло предположение, что это может быть связано с официальными рекомендациями Минздрава РФ по проведению ревакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации. Изначальный вариант сертификата, сроком службы в 1 год, был разработан еще до распространения Дельта варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин. Поскольку люди массово решили проверить свои QR-коды, портал «Госуслуг» оказался на время недоступен.

Как выяснилось позже, QR-коды вакцинированных продолжают действовать год с момента введения второго компонента вакцины, сообщило Министерство цифрового развития РФ в своем Telegram-канале. Путаница с кодами произошла из-за технических работ на «Госуслугах» и вскоре все QR-коды вновь будут показывать срок действия в один год.

Ранее сообщалось, что замена прежних сертификатов о вакцинации на новый формат будет проводиться постепенно и должна завершиться до 1 марта 2022 года.