Сертификат о вакцинации нового образца доступен россиянам с 8 ноября 2021

С 8 ноября 2021 года вакцинированным начнут выдавать сертификат нового образца Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 ноября 2021 года вступает в силу указ Минздрава России о новой форме сертификата о вакцинации. С этого дня всем, поставившим прививку, начнут выдавать документ нового образца.

Сертификат должен появиться в электронной форме на портале Госуслуг в течение трех календарных дней после того, как сведения о завершении курса вакцинации будут внесены Минздравом в специальную базу вакцинированных. В личном кабинетена сайте все ранее выданные сертификаты автоматически будут заменены на новые в срок до 1 марта 2022 года.

В личном кабинете на "Госуслугах" "вакцинный паспорт" будет доступен на русском и английском языках. Также документ содержит QR-код.

Сертификат будет содержать такие сведения, как ФИО вакцинированного, его пол, дата рождения, адрес места жительства, данные о паспорте, номер свидетельства пенсионного страхования при его наличии, данные полиса обязательного медицинского страхования, дата формирования (выдачи) сертификата, номер записи о вакцинации в информационном ресурсе, дата проведения вакцинации, данные о вакцине, название медицинской организации, где сделана прививка.

В дальнейшем в сертификат будут вноситься данные о повторной вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, общероссийские нерабочие дни, установленные с 30 октября по 7 ноября 2021 года, завершились. Однако в пяти регионов этот режим будет продлен в связи с эпидемиологической ситуацией.