«Здоровое питание изменило мою жизнь»: две невероятные истории похудения

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Быть стройным модно. Многие мечтают о здоровом, подтянутом теле. Мечтают… и боятся начать худеть. В этом страхе намешано многое: неготовность к ограничениям, боязнь изменений, нелюбовь к себе.

Перед вами две невероятные и честные истории похудения.

Давайте выясним, правда ли нужно кардинально менять свою жизнь, чтобы сбросить лишние килограммы? Или можно стать стройным, не насилуя себя?

Истории похудения комментирует постоянный эксперт «Комсомольской правды», руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова.

Первая история

Евгений: минус 12 кг

43-летний программист Евгений похудел за три месяца с 91 до 79 кг. Для себя он выбрал интервальное голодание (ИГ).

- Я пробовал разные системы питания, - рассказывает Евгений. - Но есть проблема: очень люблю сладкое. Питание маленькими порциями, которые надо носить с собой, мне не подходит, так же, как и сокращать калории. Настроение портилось, было ощущение, что я живу зря. Дальше появилась неуверенность в себе: боялся, что никогда уже не смогу сбросить вес. Работа у меня сидячая, в спортзале почти не появляюсь…

В итоге я решил попробовать интервальное голодание.

Самый популярный его вид - это 16/8, когда 8 часов ты ешь, а 16 часов голодаешь. Говорят, с ИГ лучше всего подходит кето-диета. Но я не стал заморачиваться.

Я ел все, что мне нравилось, не отказывал себе в сладком и кофе.

Но беспокоило непреходящее чувство голода, тошнота. Стало сложнее заснуть - ворочался в кровати и все мысли были «скорей бы уже завтрак»! А потом я сорвался…

И понял, что интервал 16/8 для меня слишком сложный. Решил взять более щадящий промежуток времени - 14/10. Быстро, в течение двух дней, почувствовал себя намного лучше! Сон нормализовался, засыпать стал быстро, тошнота прошла, желание двигаться появилось. В итоге продолжил сбрасывать вес, что было удивительно.

Сейчас я вешу 79 килограммов. Вполне доволен своим весом и продолжаю придерживаться выбранного мной режима питания. Кстати, при регулярном режиме питания (завтрак, обед и ужин) почти перестал сладкое есть, не хочется …

Вывод: похудеть - это не значит мучиться!

Я себе это доказал. Чего и вам желаю.

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«Стал есть три раза в день - и перестало тянуть на сладкое»

- Евгений очень правильно сделал, перейдя на 3-разовый прием пищи, что помогло ему и от сладкого отказаться - а это ключевой момента в снижении веса, - говорит Наталья Карамнова. - Режим приема пищи в течение 10 часов и 14-часового перерыва от пищи очень физиологичен для организма, это оптимальный режим рациона здорового питания.

Основные приемы пищи (завтрак, обед и ужин) умещаются в 10-часовой интервал с 5-часовыми перерывами между приемами. При снижении массы тела очень важно сохранить равномерное распределение пищи в течение активной части дня, это предохраняет от срывов и перееданий, потому что отсутствует выраженное чувство голода.

Интервальное голодание имеет как свои плюсы, так и серьезные ограничения. Из-за своей простоты данный рацион весьма популярен и подходит одинаково как мужчинам, так и женщинам. Для желающих попробовать рекомендую начинать только с режима 14/10.

Отмечу, что данный рацион обоснованно вызывает много нареканий среди специалистов. Он противопоказан лицам с сахарным диабетом и желчнокаменной болезнью, поскольку длительные перерывы приема пищи вызывают резкие перепады уровня глюкозы крови, а также способствуют развитию застоя желчи (и при этом вес будет стоять). Периоды длительного воздержания от пищи противопоказаны лицам с нарушениями пищевого поведения, гормональным дисбалансом, беременным и кормящим женщинам. Ограничено использование данного рациона и среди лиц, принимающих лекарственные препараты, требующие приема пищи.

Вторая история

Галина: минус 23 кг

В 33 года журналистка Галина весила 78 килограммов. И за 8 месяцев сумела похудеть до 55 кг!

- Я всегда была полненькой, меня порой из-за этого дразнили. Но я не обращала внимания. Мол, главное - уверенность, что ты прекрасна! - рассказывает Галина. - Иногда, впрочем, я пыталась с лишним весом слегка побороться. Посидела на кремлевской диете, практиковала раздельное питание, подсчет калорий. Вес уходил медленно. Мне не хватало терпения! И потерянные килограммы быстро возвращались, причем с лихвой.

Однажды подружка мне сказала:

- Тебе бы десяток кг скинуть - какой бы была красоткой. Неужели ты так себя не любишь?

Я на нее страшно обиделась. Но потом подумала, что подружка в чем-то права…

И я решилась. Полностью исключила из питания сладкое, мучное, алкоголь. Ела один раз в день, до 6 вечера: мясо, птицу, морепродукты, овощи. Старалась есть как можно меньше жиров с углеводами и больше белка.

Занялась спортом, уделяла движению по полчаса в день.

Привыкла засыпать под стоны желудка. Спустя 1,5 месяца весы показали только минус 6 кг. Подруги заметили: "Вау, ты похудела!"

Но я поняла, что становлюсь невыносимой. Мой молодой человек начал меня раздражать. Каждый его поход к холодильнику вечером выводил меня из себя. Я злилась.

Кожа стала провисать, волосы потускнели, начали выпадать. Ногти ломались, лак и даже гель не держались! Я решила сходить на прием к диетологу. Там мне объяснили, что организм не выдерживает такого «похудательного» стресса - надо снизить обороты.

У меня есть перегиб желчного пузыря еще с детства, не думала, что это проблема для похудения. Но врач сказала, что мне нельзя есть редко, могут начать образовываться камни. К тому же вес не будет двигаться.

Я стала есть три раза в день. Доктор настояла на завтраке, сначала непривычно было, что вставать надо чуть раньше, потом приноровилась. В итоге его полюбила, особенно творог с огурцом свежим и зеленью вместо творожного сыра на ржаном хлебушке. По совету диетолога стала использовать только растительные масла - это чтобы желчь оттекала и вздутия живота не было.

Через две недели мое психологическое состояние улучшилось. Постепенно стали лучше ногти, волосы, наладились отношения с молодым человеком.

И вот, спустя восемь месяцев после начала моего подвига я вешу 55 кг! Очень горда собой: какой же это кайф, покупать вещи 42-го размера, а не бесформенные балахоны. А главное, я забочусь о себе, а не издеваюсь над собой. Все-таки есть разница.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Волосы и ногти портились, а килограммы не уходили из-за застоя желчи»

- Наша героиня столкнулась с очень распространенной и серьезной ошибкой при снижении веса. Очень важно наладить отток желчи, поскольку это ключевой момент для всех процессов пищеварения: выработки ферментов, усвоения пищи, моторики желудочно-кишечного тракта и состояния микрофлоры кишечника, - объясняет Наталья Карамнова. - Именно из-за застоя желчи у нашей героини возникли проблемы с состоянием волос, ногтей, беспокоило вздутие живота, отечность, возникали психоэмоциональные срывы и не покидало обостренное чувство голода.

Доктор отрегулировал режим питания, убедил завтракать, рекомендовал ввести в рацион несколько видов растительных масел, листовую зелень (рукколу, шпинат, базилик зеленый), чтобы увеличить потребление клетчатки, и процесс снижения веса стал более комфортным и эффективным для нашей героини.

Обращение Галины к специалисту и обследование было правильным шагом - лучше, конечно, начать с этого, тогда снижение массы тела будет сопровождаться не только достижением желаемых параметров тела, но и оздоровлением организма.