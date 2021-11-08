Торговые центры обратились за помощью из-за нерабочих дней: «Добровольно умирать не собираемся»

В России на сегодня насчитывается порядка 1700 крупных торговых центров. Непосредственно или косвенно в них работает около 10 миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговые центры понесли значительные убытки из-за внеплановых нерабочих дней в России (в 5 регионах они еще продолжаются) и просят признать отрасль «особо пострадавшей». Об этом говорится в обращении Российского совета торговых центров (РСТЦ) в федеральное правительство

- Назрела острая необходимость организации мер государственной поддержки отрасли. Мы просим по прошедшим нерабочим дням, во-первых, ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, во-вторых, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД, в-третьих, рассмотреть возможность субсидировать коммунальные платежи. Кроме того, мы просим включить индустрию торговых центров в «Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - пишет глава РСТЦ Дмитрий Москаленко вице-премьеру Татьяне Голиковой (текст обращения есть у www.kp.ru).

В России на сегодня насчитывается порядка 1700 крупных торговых центров. Непосредственно или косвенно в них работает около 10 миллиона человек.

- Только в 2020 году торговые центры недополучили прибыль в 320 млрд рублей, — объясняет kp,ru управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. - Поэтому первое, о чем мы просим - включить нашу отрасль в перечень наиболее пострадавших отраслей. В прошлом году это нельзя было сделать, так как у отрасли не было своего кода ОКВЭД, по которому и происходит включение в перечень. Теперь ОКВЭД у нас есть, действует с 1 июля 2021 года. И формальных причин не включать нас в перечень отраслей на господдержку нет.

По словам Войцеховского, арендаторы торговых центров справедливо просят о снижении платежей, их запросы обрабатываются. Но сами торговые центры лишились большей части доходов из-за нерабочих дней, а их расходы остались на прежнем уровне. Персонал в отрасли вакцинирован на 90%.

- Многие владельцы моллов имеют несколько бизнесов, помогая одному за счет других. Сейчас, нанося ущерб другим бизнесам, средства и инвестиции переносят на торговые центры. В прошлом году из-за первого локдауна и других ограничений мы говорили о нависшей над страной угрозе возвращения рынков из 90-х. Но на данный момент минорных настроений у нас нет. Есть надежда, что индустрия сохранится и продолжит работать в полную силу. Никто добровольно умирать не собирается, - заключил Войцеховский.

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