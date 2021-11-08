С него начинался «Северный поток»: чем известен экс-министр Сергей Шматко, умерший от коронавируса

В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Неделю назад у известного специалиста был обнаружен коронавирус, его доставили в 52-ю горбольницу Москвы, перевели в реанимацию, но несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Смерть наступила 7 ноября.

Сергей Шматко занимал должность министра энергетики с 2008 по 2012 годы.

- При Сергее Ивановиче был реализован ряд знаковых проектов, - рассказал kp.ru ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. - В частности, это строительство нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), реализовывался проект Северный поток-1, был запущен проект БТС-2 (Балтийская трубопроводная система-2), связавший нефтепровод «Дружба» с портом Усть-Луга, а дальше нефть перегружается на танкеры. То есть при Шматко реализовывались проекты по развитию экспорта нефти на Восток и на Запад. Кроме того, он активно занимался атомной энергетикой. Не так давно, в августе этого года, президент наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени…

Соболезнования в связи с кончиной Шматко выразил нынешний министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭКа, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях», — приводит слова главы отрасли сайт Минэнерго. Министр отметил и добрые личные качества своего предшественника.

Из досье «КП»

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 г. в Ставрополе. Отец, Иван Шматко, — военный летчик, мать, Валентина Сляднева — поэтесса. Детские годы провел в ГДР, где служил отец.

В 1990 г. окончил Уральский госуниверситет, а в 1992 - факультет экономики Марбургского университета в Германии, получив диплом с отличием.

По окончании работал аудитором в компании BDO Binder (Франкфурт-на-Майне, ФРГ).

2002-2005 г. - председатель Государственного фонда конверсии.

2005-2008 г. - президент ЗАО "Атомстройэкспорт".

2008 - 2012 г. - министр энергетики РФ (Предшественник - Виктор Христенко, преемник — Александр Новак). На посту министра был также председателем совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (в настоящее время ОАО "Россети"), "РусГидро", "Транснефть", "Зарубежнефть", "СО ЕЭС".

С 1 июня 2013 г. - спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

1 марта 2021 года возглавил совет директоров ООО "РТ-Энерго" (вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности для организаций госкорпорации Ростех).

Заслуженный энергетик РФ.

Награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2009), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2012, 2021).

Был женат, двое детей.