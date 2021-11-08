Умер Сергей Шматко, бывший министр энергетики России

Бываший министр энергетики России Сергей Шматко Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший министр энергетики России Сергей Шматко умер в возрасте 55 лет.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», – приводятся слова главы Минэнерго Николая Шульгинова на сайте ведомства.

Как отметил глава министр энергетики, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса и внес вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 8 ноября, умер Вадим Морозов – экс- министр путей сообщения России и бывший первый вице-президент ОАО «РЖД».