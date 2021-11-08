Как победить рост цен на колбасу: власти готовы пойти на беспошлинный ввоз зарубежного мяса

Борьба с резким ростом цен на самые насущные продукты требует неординарных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве встревожены ситуацией с ценами на мясо. Минсельхоз предлагает в первой половине 2022 года обнулить ввозные пошлины на импортную замороженную говядину и свинину в рамках определенных квот. И при условии, что мясо будет перерабатываться в России. Предложение пока согласовывается внутри правительственных структур.

По похожей схеме, вместе с другими мерами, боролись с ростом цен на сахар. Квота на беспошлинный его ввоз действовала с мая по сентябрь 2021 года (и обсуждается ее возобновление). Но условия про переработку в России не было. Это вызвало нарекания: если уж идем на льготные условия для импорта, то надо завозить не белый сахар, а сахар-сырец — чтобы обеспечить работой отечественные сахарные заводы.

Что у нас с ценами на мясо? Необычный их взлет был в августе. Вздорожали курятина и свинина, про которые власти до сих пор с гордостью говорили: вот сферы, где импортозамещение удалось, своего навалом, конкуренция среди своих отечественных производителей высока, цены поэтому почти не растут. Сейчас ситуация более-менее нормализовалась. Но если посмотреть на циферки Росстата, то изменение цен на все мясное — от баранины до курятины — по совокупности с начала года совсем не радует (см. «Только цифры»). Да, овощи дорожают куда быстрее. Но мясо само по себе продукт более дорогой, и лишние 10-15% стоимости здесь весомее.

А с осени подорожанием все грозятся производители всевозможных сосисок-колбас. Поскольку выросли в цене те мясные ингредиенты, которые честные производители в сосиски и колбасу все-таки кладут.

- С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительно повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости, - так объясняют ситуацию в Минсельхозе.

В отраслевых союзах добавляют, что, помимо этих общих бед, на которые нынче кто только не жалуется, у животноводов есть и дополнительные — вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней в ряде российских регионов. Быстро восстановить поголовье (особенно свиней) после этого нельзя — надо соблюсти карантин. И это главная причина, по которой свинина с курятиной внезапно подорожали: поставки от своих производителей уменьшились.

Есть и еще одна причина, которая касается свинины и говядины. Это изменения в таможенном регулировании, связанные с требованиями ВТО (Всемирная торговая организация) и Евразийского экономического союза, куда входит Россия. (Кто забыл, у нас теперь общие таможенные правила, включая ввозные пошлины, с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией). Эксперты на эту тему рассказывают много, долго и с большим количеством цифр и всяких процентов. Но если коротко: до 2020 года беспошлинный ввоз замороженной свинины и говядины — в основном для нужд наших переработчиков и в рамках квот — был. А теперь — с пошлинами, и немаленькими. И это на фоне общей ситуации с ценами на продукты вызывает у Минсельхоза беспокойство: вот только проблем с сосисками и колбасой еще и не хватало.

- Борьба с резким ростом цен на самые насущные продукты требует неординарных мер. Временное обнуление ввозной пошлины на говядину и свинину — одна из них, несмотря на то, что это уменьшит поступления в бюджет и не очень хорошо для отечественного производства, - комментирует ситуацию главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. - Сейчас пошлина составляет на говядину минимум 15%, на свинину – 25%. Если её отменить, то сократятся затраты импортёров при ввозе мяса. Это будет способствовать увеличению его поступления к нам по приемлемым ценам. За счёт этого Минсельхоз предполагает приостановить подорожание продукции, причём не только мяса, но и изделий из него – колбас, сосисок, копчёностей и т. п. Конечно, есть и другая сторона вопроса. Рост импорта и его относительное удешевление — это плохо для отечественных производителей мяса. Но государство может пойти на такой шаг как на временную меру, вызванную крайними обстоятельствами. Сейчас необходимо сбить волну резкого подорожания. Проблема не только в том, что она грозит социальным напряжением. Но кроме того, может стать самовоспроизводящейся. Люди, видя серьёзный рост цен, предполагают, что дальше будет хуже. А инфляционные ожидания сами по себе приводят к неадекватному спросу и соответствующему поведению продавцов и производителей, которые задирают цены еще выше. Если же ситуацию удастся быстро стабилизировать, пошлины могут быть возвращены уже в течение 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так подорожали мясо и изделия из него с начала года

Говядина (кроме бескостной) +12,9%

Свинина (кроме бескостной) +14,9%

Баранина (кроме бескостной) +13,5%

Куры +26,4%

Сосиски, сардельки +7,9%

Колбаса полукопченая, варено-копченая +7%

Колбаса вареная +8%

(Данные Росстата)