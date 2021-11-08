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В мире8 ноября 2021 15:32

«Лучше в тюрьму, чем жить с женой»: Римлянин нарушил домашний арест, чтобы сбежать от семьи

Мужчина пожаловался карабинерам, что благоверная его замучила
Мария БЕРК
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Мужчина пожаловался карабинерам, что благоверная его замучила

Мужчина пожаловался карабинерам, что благоверная его замучила

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь по-итальянски не знает границ разумного, и если любить человека по-настоящему, то недолго довести его до сумасшедшего дома или… тюрьмы. 30-летний гражданин Албании, живущий в пригороде Рима, обратился в полицию с экстравагантной просьбой - забрать его в тюрьму.

Дело в том, что мужчина и так находился под домашним арестом, но, оказавшись в четырех стенах с любимой женой, неожиданно понял, что жизнь ему с суженой немила и невыносима. В заявлении, написанном со слов албанца, карабинеры так и указали: «больше не может справляться с вынужденным сожительством со своей супругой».

Одним октябрьским вечером мужчина подошел к дежурившему карабинеру на центральной площади небольшой городка и честно признался:

- Я сбежал из-под домашнего ареста, пожалуйста, отведите меня в тюрьму.

«Доведенный до отчаяния сложившейся ситуацией, он предпочел сбежать из дома и явиться в участок, чтобы попросить отбывать наказание за решеткой», - говорится в заявлении полицейских Тиволи.

Гражданин Албании находился под домашним арестом в течение нескольких месяцев по делу об употреблении наркотиков. Практически сразу отношения с женой не заладились, не спасали дети. Ссоры продолжались даже у них на глазах. Но, как полагает капитан карабинеров Тиволи Франческо Джакомо Ферранте, срок наказания может увеличиться для нарушителю до пары лет.

- Он жил дома с женой и детьми. Отношения у них не ладились, - отметил Ферранте. - Он сказал в участке: «Это кромешный ад. Я боюсь сойти сума. Если вы не хотите, чтобы случилось что-то плохое, то просто арестуйте меня, я хочу сесть в тюрьму!»

Карабинерам ничего не оставалось делать, как арестовать несчастного супруга за нарушение условий домашнего ареста, а прокурор, сжалившись над измученным мужем, отправил его временно в тюрьму. Теперь свое слово должен сказать суд и принять во внимание все обстоятельства, толкнувшие албанца на побег, вполне возможно, что его оставят досиживать свой срок за решеткой, в дали от любимой супруги.

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