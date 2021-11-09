Почему российские школьники не справляются с "домашкой". Отвечают учителя

Дети не хотят делать уроки и всячески увиливают: сдирают ответы с решебников или друг у друга, изводят родителей просьбами о помощи или просто забивают. Фото: Shutterstock

Дети не хотят делать уроки и всячески увиливают: сдирают ответы с решебников или друг у друга, изводят родителей просьбами о помощи или просто забивают. Сначала на домашку, а потом и на учебу вообще. И какой в этом смысл?

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

- Летом мы провели эксперимент: взяли скриншоты из реальных дневников школьников со всей страны и неделю пытались выполнять все, что задано на дом. Убедились: домашка детям не интересна. Да и задают так много, что делать все качественно невозможно, - рассказывает Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

Вот пример. В один день «прилетело» сразу по пяти предметам: нарисовать пейзаж по ИЗО, сделать выкройку юбки по технологии, 10 заданий по математике, 5 упражнений по английскому и 3 – по русскому. Причем одно из них, мягко говоря, морально устарело: написать изложение по рассказу о том, как дети в классе ходили на экскурсию по автозаводу, видели, как собирают самосвал, одному ученику рабочий предложил закрутить гайку, и ребенок почувствовал причастность.

На все это уйдет часа четыре. Добавьте шесть уроков в школе, и получится, что добросовестный школьник вкалывает больше, чем его родители. А еще секции и кружки… Отдыхать когда, спрашивается в задачке?

ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК – РЕШЕБНИК

Вот многие и приловчились списывать. Есть книжки-решебники с ответами, есть сайты готовых домашних заданий, бесплатные – ГДЗ называются (готовые домашние задания). За год такие порталы фиксируют до 1,6 млрд посещений! Примерно по 130 на школяра получается. Младшеклассники не в счет: в началке у детей за спиной верные помощники – родители. 70% пап и мам, по данным Mail.ru, делают домашку с детьми, тратя до двух часов в день. В основном мурыжат русский и математику. Нередко как в анекдоте: мама охрипла, сын оглох, соседи запомнили, а собака пересказала. А две трети из опрошенных признались, что полностью делают уроки за ребенка.

- Родители сами нам говорили, что поощряют списывание, особенно по предметам, которые не нужны для поступления в вуз, — уточнил Александр Ларьяновский. - Хотя это даже и не списывание, а избавление от страданий. Ведь все заинтересованы в том, чтобы ребенок рос здоровым и счастливым, а нагрузка в школе была адекватной.

УЧИТЕЛЯ ДЕРЖАТ ОБОРОНУ

- Списывание – серьезная проблема, - сокрушается учитель биологии московской школы им. Н. М. Карамзина Елена Жуковская. – В итоге дети не усваивают материал по целым темам, пробелы в знаниях копятся. Ленятся, просиживают над учебниками часами, прокрастинируя (откладывая выполнение работы - прим. Ред.). А еще родители, бывает, специально перегружают ребенка, чтобы был при деле, пока они на работе.

Как лучшие педагоги с этим борются? Дают на дом задания в нескольких вариантах, а злостным списывальщикам индивидуальные. Проверяют не ответы, а решения, не оценивают списанную домашку или ставят «три». Устраивают перепроверку на уроке, давая аналогичные задания. Но все равно «мафия» ГДЗ непобедима. Даже с цифровой домашкой, выполнениями заданий на образовательных сайтах, детвора разобралась: скидывают задания в чаты, кто-то один решает, остальные передирают.

Идею отменить домашние задания три года назад поднимали в Госдуме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МОЖЕТ, НУ ЕЕ?

Идею отменить домашние задания три года назад поднимали в Госдуме. Депутат Борис Чернышов как будто мысли миллионов родителей озвучил: школьники из-за перегрузок не только здоровье гробят, но и теряют интерес к учебе, пусть лучше вместо зубрежки погуляют на свежем воздухе, в футбол погоняют. В Белгородской области даже запустили программу по переводу школ в формат полного дня, чтобы дети все успевали в урочное время. Подключились и педиатры с психологами, поясняя, что недостаток полноценного отдыха приводит к нарушению сна, близорукости, сколиозу, гастриту, неврозам и депрессии. Повсеместной отмены домашки в госшколах, впрочем, так и не случилось.

- Домашние задания нужны, чтобы ученик хорошо усвоил материал и научился применять новые знания. К тому же в процессе повторения развиваются память, мышление, восприятие… - уверена Елена Жуковская. - Но задания должны быть оптимальными по объему - чтобы ребенок тратил на один предмет 30-40 минут. Например, в виде проблемного вопроса: что будет, если исчезнет сила трения? Да и многие навыки реально отработать на уроке.

Выходит, все упирается в педагогов, не желающих или не способных перестроить преподавание. В мае Минпросвещения пообещало разгрузить учителей от рутинной бумажной работы, перевести в облако отчеты, автоматизировать проверку домашних заданий. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в госшколах продлится до конца 2022 года. Однако в частных гимназиях, онлайн-школах уже обходятся без домашки или придумывают увлекательные игровые форматы. Кто сделает алгебру, получит 10 золотых монет, а если с заданиями справится весь класс, откроется доступ к сундуку с сокровищами! Прописывают критерии оценивания, цели, отслеживают промежуточные результаты. Дают альтернативные задания: что аватарка в соцсетях может о тебе рассказать? Или: сделай три сложных механизма с помощью редстоуна в Майнкрафт (компьютерная игра), начни карьеру в ТикТоке. Но так, с выдумкой подходить к заданиям могут те, у кого в классе 10 - 15 человек, да еще, как правило, отобранные в результате тестов, как это обычно бывает в частных школах. А если за партами сидит 42 подростка самого разного уровня развития, индивидуализировать задание особо не выйдет...

Еще один путь, которым идут творческие педагоги в лучших гимназиях и лицеях: создать собственные решебники, декриминализируя злополучные ГДЗ. Идея такая: помимо ответа подробно описать, как выполнять задание, тут же прицепить короткие видеоролики по теме, если вдруг у ребенка возникнут вопросы или захочется узнать больше. В итоге ученик все равно списывает, зато с пользой.

ДЕЛО НЕ В ЛЕНИ

Влияют ли домашние задания на успеваемость? Об этом расспросили Анну АДАСКИНУ, кандидата психологических наук, доцента кафедры Педагогической психологии им. профессора В.А. Гуружапова Московского государственного психолого-педагогического университета.

- Зарубежные исследования (свежих российских мы не нашли) признают полезность домашних заданий: школьники, выполняющие их, успешнее в учебе, лучше планируют свое время и умеют учиться самостоятельно, - говорит эксперт. – По данным международного исследования PISA, страны делятся на три группы: где дети много учатся и показывают высокие результаты (азиатские страны), где учатся умеренно и показывают высокие результаты (например, Финляндия с тремя часами д\з в неделю) и такие, где тратят много времени на домашние задания, но показывают невысокие результаты. Россия, к сожалению, в их числе.

- Дети засиживаются за уроками из-за лени?

- Не будем обвинять школьников в лени, а лучше задумаемся над тем, что же не так в нашей практике домашних заданий?

Время выполнения. В США популярно правило «10 минут» – время на д\з равняется классу, умноженному на 10. В третьем классе это 30 минут, в старшей школе – до 2 часов. Сравним с нормами российского СанПина: 4-5 классы - до 2 часов, 6-8 классы - до 2,5 часов, 9-11 классы - до 3,5 часов. Реально времени уходит намного больше – до 4-6 часов в день в 8-11 классах. Практика показывает, что учителя-предметники не согласуют между собой объем домашнего задания, а школьники не выдерживают такой режим учебы (около 48-52 часов в неделю) и стараются снизить перегрузки всеми доступными им способами.

Содержание. Учебные темы можно отрабатывать на разном материале. Например, американские школьники выполняют много творческих заданий (эссе, сочинения, проекты). В России тоже есть интересные программы. Например, в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова много заданий исследовательского и творческого характера, однако школ, работающих по этой системе, крайне мало. В обычной школе традиционно преобладают традиционные же упражнения, вызывающие скуку у большинства школьников.

Возможность выбора. Мотивация к учебе повышается, когда человек чувствует себя активным участником процесса, влияющим на его результат. Способов ввести вариативность в домашнее задание не так уж и мало: можно предложить ученикам выбрать тип задания, сложность, форму презентации результата, формат выполнения (групповой или индивидуальный). К сожалению, это используется крайне редко.

Степень родительского участия. Располагаем только иностранными исследованиями, результаты которых неоднозначны. Согласно одним, компетентность и поддержка родителей во время выполнения домашних заданий положительно влияет на умение ребенка управлять своим временем и его успеваемость. Другие подтверждают: школьники, которые воспринимали участие родителей как контроль или давление, обычно отличались низкой мотивацией и невысокой учебной успеваемостью.

- Есть ли у нас успешный опыт отказа от домашних заданий?

- Домашнее задание - обязательная часть учебного процесса практически во всех российских школах. Исключение составляют Вальдорфские школы, где почти ничего не задают на дом в начальной школе. В средней и старшей задают, но доля творческих заданий у них выше, чем в обычных школах. В школах, работающих по системе М. Монтессори, домашние задания, в целом, не практикуются: считается, что ребенок и так освоит программу, отрабатывая необходимые умения на разнообразном материале в течение учебного дня. Но и там часто вынуждены давать домашние задания некоторым детям, потому что их индивидуальный темп, например, по математике, очень неспешный. Однако задания небольшие и понятные ребенку. Однако школ, работающих в таком формате, в России мало, и те в основном частные. И сравнительных с результатами других школ исследований уровня знаний учеников найти не удалось.

Таким образом, видимо, полностью избежать домашних заданий не получится, но вопросы об объеме, содержании, способе обратной связи со стороны учителя необходимо обсуждать на всех уровнях.

Повсеместной отмены домашки в госшколах, впрочем, так и не случилось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А КАК У НИХ?

В Израиле не задают обязательных заданий на дом ученикам 1-6 классов. Так же и в Японии, где до шестого класса акцент делают на музыке, рисовании, физкультуре, ОБЖ, ведении домашнего хозяйства. В Канаде и Норвегии на дом задают редко. Снизили объемы домашки Италия и Испания. В Великобритании отменили домашку в начальной школы и рекомендовали тратить освободившееся время на семейный просмотр познавательных фильмов и чтение вслух.

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