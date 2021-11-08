Андрей Мерзликин оставил жену с четырьмя детьми и уехал в монастырь

Актер Андрей Мерзликин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Мерзликин вместе с женой Анной растит четверых детей. Супруги трепетно относятся к друг другу, души не чают в детках и живут с верой в Бога. На днях звезда фильмов "Бумер" и "Брестская крепость" уехал в Белогорский монастырь.

Андрей Мерзликин к православию пришел много лет назад и теперь в свободное от съемок время служит алтарником. На это его благословил духовник. "Это не свидетельствует о том, что я «православнутый». Я - нормальный человек, который даже в своих глазах далекий от правильного образа христианина. Я это отлично понимаю, и меня это не устраивает. И это основной мой двигатель в жизни", - говорил актер в одном из интервью.

Супруга Анна поддерживает мужа и в профессии, и в православной вере. Вместе они растят четверых детей - Федора, Серафиму, Евдокию и Макара. "Мы люди все обыкновенные, очень простые люди. Мы впервые увиделись на 9 Мая с Аней, а потом ровно через год. Стас Дужников позвал меня в гости к Ане, я пришел и остался. С тех пор мы не расставались", - говорил актер. Когда у него только начинались отношения с Анной, он обратился за советом к своему духовнику, который полностью одобрил кандидатуру девушки и благословил их союз. "Появление семьи дало новый крен, стала отражаться и творческая судьба, новые предложения", - признается Мерзликин.

Минувшие праздничные выходные актер посетил Белогорский монастырь. Он опубликовал в блоге фотографии из поездки. В Кунгуре сейчас проходят съемки новой картины.

Напомним, на счету Андрея Мерзликина более 100 картин. Он прославился в 2003 году после роли в фильме "Бумер", который быстро стал культовым. После съемок в нем Мерзликин сразу же стал одним из самых популярных актеров в стране и стал получать все больше интересных предложений для съемок. Мало кто знает, что жизнь Андрея поделилась на "до" и "после", когда ему было 30 лет. Тогда он попал в страшную аварию. В те годы артист испытывал определенный кризис, у него были проблемы с алкоголем. Андрей мог выпить и сесть за руль. И однажды после очередной вечеринки автомобиль Мерзликина протаранил ограждение и упал в Москву-реку.

"Мы пробили лед, машина сложилась. Мне запомнилось одно: когда вызвали МЧС, спасателей, полицейские сказали: «Ребята, вам сюда» - и показали на храм. Мы были первые, кто там выжил. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», - вспоминает артист.