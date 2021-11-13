Андрей Мерзликин: Я не оставлял жену с четырьмя детьми

Актер Андрей Мерзликин с супругой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В субботу, 13 ноября, у меня раздался телефонный звонок:

- ...Александр? Это Мерзликин. Я по поводу заметки на сайте «Комсомольской правды» - «Андрей Мерзликин оставил жену с четырьмя детьми и уехал в монастырь». После этой публикации такое началось!

- Андрей, погодите, не горячитесь! - попытался я успокоить звезду экрана, а мы, кстати, встречались с актёром Мерзликиным на съёмках фильма «Утомленные солнцем» 2. - Вы до конца заметку прочитали? Ведь там же все становится на свои места. И ясно же, что вы, на самом деле, Анну с четырьмя детьми не оставляли, а просто уехали на съёмки - да, в монастырь.

- Это становится попятным, Александр, если дочитать публикацию до конца. А так... Многие же дальше «Мерзликин оставил...” и не читают!

Я понимаю - в журналистике сейчас свои законы. Но мне от этого не ленче. Мне уже и руки не подают! Звонят знакомые, друзья - спрашивают: что случилось? Журналисты... Увидели в этом сенсацию. Перепечатали, сами тоже просят объясниться.

- Ах, даже вот так?

- Александр, не считайте это каким-то опровержением и пусть не наказывают никого за это в газете! Я прошу только об одном - дайте мне, пожалуйста, сказать,что я не оставлял жену с четырьмя детьми!

- Считайте, что вы это уже сказали.

- Я вам отплачу!..

- Андрей, ну, что вы? Извините нас!

- В смысле - приглашу вас на спектакль, где я играю.

- Спасибо вам!

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