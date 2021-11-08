Разработчики вакцин объяснили, какой уровень антител защищает от коронавируса

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Совместное исследование Центр имени Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы показало: 300 единиц антител полностью защищают от заражения Дельта-вариантом коронавируса, при этом максимальный уровень защиты достигается при 500 единиц антител и выше. Об этом заявил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург. Неужели действительно, появился порог, на который стоит ориентироваться при вакцинации, «Комсомолка» спросила у экспертов: врача, инфекциониста, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова и иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николай Крючкова.

- Исследования по определению защитного уровня антител проводятся регулярно в ходе пандемии, и они первоначально показывали, что для исходных вариантов коронавируса было достаточно уровня титров антител в 50 BAU на миллилитр. Затем, с появлением варианта Альфа, было определено, что антител должно быть как минимум в полтора раза больше. Сейчас прошли дополнительные исследования, которые доказали, что, если у человека есть уровень антител больше 300 BAU на миллилитр, то он защищен от тяжелого заболевания коронавирусной инфекции и если больше 500 BAU на миллилитр, то он гарантированно защищен от коронавируса. Такие предположения выдвигались еще летом, но теперь нашли свое научное подтверждение, - говорит Евгений Тимаков.

Самый высокий уровень единиц BAU у людей, которые и переболели, и сделали вакцинацию, уверен эксперт. Однако Евгений Тимаков напомнил, что научные работы показывают, на силу иммунитета влияет не только количество антител, но и их нейтрализующая способность, поэтому у человека возможен невысокий уровень BAU на миллилитр, к примеру, 50 или 70, но их нейтрализующая способность может быть высокой.

- Но все же, есть важный момент: уровень антител не будет держаться на одном и том же уровне в течение всей жизни, - продолжает Евгений Тимаков. – На пике подъема заболеваемости, мы говорим о гарантированном уровне защиты для того, чтобы человек с титром антител выше 300 BAU на миллилитр мог, так сказать, морально расслабиться. Это положительно повлияет на его психологическое состояние. А вот тем, у кого титр антител меньше, стоит задуматься о ревакцинации или первичной вакцинации, если речь идет о переболевших, - считает Евгений Тимаков.

Правда иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков с тем, что при титре антител в 300 BAU можно расслабиться, не согласен. На пике эпидемии хорошо бы иметь уровень антител в 1 000 BAU на миллилитр, утверждает эксперт.

- Пределы уровня титра антител есть, но мы на самом деле на данный момент не знаем, какова верхняя граница, при которой уже становится не важно, сколько антител у человека и он точно защищен. Но 500 BAU на миллилитр или 1000 BAU – это существенная разница. Поэтому, если у вас маленький титр антител, это признак того, что вам нужно ревакцинироваться и не рассчитывать ни на какой клеточный иммунитет, - говорит Николай Крючков. – Иммунные клетки памяти, - это небыстрая история, пока они еще развернут производство антител. А в эпидемию нужно быть защищенным.

- Николай, почему все же озвучен порог в 300 BAU на миллилитр?

- Вероятно, для этого есть научные обоснования, но есть данные и по другим странам, не по России, которые показывают, что так называемая «точка отсечения» пока все-таки не может быть выбрана. Но то, что для защиты нужен высокий диапазон, это точно. Знаете, коллеги придумали такую аналогию. Уровень антител – это как бронежилет. Когда вокруг летают пули, чем толще бронежилет, тем лучше. Но при этом никто не исключает, что может быть прямое попадание в голову. Возвращаясь к коронавирусу: у вас может быть высоченный уровень антител. Но даже он может не уберечь, если вам прямо в лицо накашляет высокозаразный человек с Дельта вариантом коронавируса. Так что, хорошо иметь много антител. Но важно и при этом соблюдать разумные ограничения. Тогда вероятность заразиться становится гораздо меньше.

СПРАВКА КП

BAU - международные условные единицы, от англ. «binding antibody units» - «единицы связывающих антител». То есть таких, которые предположительно наиболее эффективны для защиты от коронавируса.

Этот единый стандарт для определения уровня антител ввела Всемирная организация здравоохранения в декабре 2020-го года.

Чтобы узнать свой уровень защиты, можно сдать анализ крови на количественное определение антител класса IgG (именно они говорят о формировании иммунитета к коронавирусу) в любой удобной лаборатории. Большинство из них сейчас выдают результат именно в BAU.