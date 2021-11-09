Возраст молодых писателей подняли до 45 лет: новая премия имени Александра Казинцева ищет авторов

Стартовал прием работ на соискание премии имени Александра Казинцева. Премия абсолютно новая, рассчитана на прозаиков, поэтов и критиков, а учредителями награды выступили Союз писателей России, фонд "Дорога жизни" и журнал "Наш Современник". В журнале, собственно, и трудился на протяжении последних сорока лет поэт и критик Александр Казинцев.

Многие молодые авторы любили Александра Ивановича, прежде всего, как наставника. Казинцев всегда вел семинар на Совещании молодых писателей в Липках, а скоропостижный уход мэтра из жизни в прошлом году стал шоком и трагедией для многих молодых авторов.

Новая премия, носящая имя Казинцева, будет выдаться за поэзию, прозу и критику. Претендовать на награду смогут авторы до 45 лет, однако молодежь и подростки, чей возраст не превысил 35 лет, в праве штурмовать номинацию "Открытие".

Важно не запутаться со временем подачи заявок. Прием рукописей в номинациях "Проза" и "Поэзия" ведется до 31 декабря 2021 года. Работ в области критики ждут дольше всего: аж до 15 апреля следующего года. А юные дарования, взыскующие премию "Открытие," должны успеть выслать свое творчество до 28 февраля следующего года.

Все финалисты будут приглашены в Химки на совещание молодых литераторов, которое пройдет с 3 по 12 июня.

Во время совещания и решится, кто победил. Лауреаты во взрослой номинации получат денежную премию в размере 50 тысяч рублей, лучший автор до 35 лет будет издан отдельной книгой. Предусмотрены также специальные призы от издательств «Вече» и «Российский писатель».

В состав жюри конкурса входят известные российские поэты, прозаики, критики и ученики Казинцева: Юрий Козлов, Александр Сегень, Михаил Попов, Геннадий Красников, Александр Нестругин, Виктор Кирюшин, Евгений Степанов, Сергей Куняев и др.

Узнать подробнее о требованиях к работам и условиях участия можно в положении премии на сайте Совета молодых литераторов Союза писателей России.

Справка

Александр Иванович Казинцев (4 октября 1953, Москва – 7 декабря 2020, Москва) – русский поэт, критик и журналист. Один из составителей и издателей неподцензурного альманаха «Московское время». Лауреат Большой литературной премии, премии «Прохоровское поле», премий им. Н. Гумилёва и Б. Корнилова.

Сорок лет проработал в журнале «Наш современник», с 1988 года – заместитель главного редактора журнала. Автор ряда книг: «Новые политические мифы» (1990), «Россия над бездной. Дневник современника 1991–1996» (1996), «На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство» (2004), «Возвращение масс» (2010), «Имитаторы. Иллюзия «Великой России» (2015), «Сила земли» (2020), а также «Начало» (2021) и «Возвращение» (2021).