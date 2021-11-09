«Мое сердце разбилось вдребезги»: актер Уилл Смит рассказал о самом тяжелом моменте своей жизни

Смит – отец троих детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярный голливудский актер Уилл Смит поделился воспоминанием об одном из самых неприятных моментов в своей жизни. История оказалась связана с его сыном и их совместными съемками.

Смит – отец троих детей. Его средний сын, Джейден, знаком зрителям по фильмам «В погоне за счастьем» и «После нашей эры», а вместе с дочерью актер снимался в известной картине «Я – легенда».

Один из самых неприятных моментов, по словам Смита, связан как раз с совместными съемками с Джейденом в фантастическом фильме «После нашей эры», вышедшем на экраны в 2013 году.

По мнению зрителей, картина получилась откровенно слабой и вызвала жесточайшую критику, причем главным объектом критики стал именно Джейден Смит, которому в то время было 15 лет – за непрофессиональную игру его не ругал только ленивый. Многие дошли до того, что объявили Джейдена главным виновником провала фильма.

– Фильм получился ужасным. Но хуже всего то, что Джейден принял весь удар на себя. Фанаты и пресса упражнялись в злословии: они говорили и печатали о моем сыне такое, о чем я отказываюсь даже вспоминать. Джейден послушно выполнял все, что я ему наказывал. А я просил его выступать публично и не бояться критики. Однако он ее все равно принимал близко к сердцу, и в итоге все получилось только хуже, – написал Уилл Смит в своих мемуарах.

Сам Джейден, вначале стойко переносивший нападки, в конце концов, не выдержал и заявил отцу, что тот дал ему неправильный совет. Мало того, 15-летний подросток попросил юридически оформить его свободу от родительского контроля до наступления совершеннолетия.

Позже подросток передумал и отказался от своего требования, но Уилл Смит до сих пор считает этот момент своей жизни самым тяжелым.