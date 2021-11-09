Прорыв тысяч арабских беженцев в Польшу через белорусскую границу из документального роуд-муви превратился в он-лайн ситком. Фото: REUTERS

Прорыв тысяч арабских беженцев в Польшу через белорусскую границу из документального роуд-муви превратился в он-лайн ситком. Редкий случай, когда нелегальный переход государственных рубежей снимают на десятки камер сразу, одновременно выкладывая все в интернет. Только теперь экшен закончился – толпа мигрантов застряла на ничейной земле между рядами колючей проволоки.

ИДИТЕ СВОБОДНО

А как хорошо все начиналось. Вчера сотни людей, списываясь в мессенджерах, объединились в тысячи, и пошли от приграничного белорусского города Гродно на Польшу. Люди с рюкзаками, баулами и детьми брели по платной трассе к границе.

Местные белорусские власти никак беженцам не мешали. Даже с учетом того, что тысячи человек вломились в закрытую приграничную территорию (ту самую, где стоят предупреждающие знаки, что по нарушителям могут начать стрелять).

«По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания», - написал Госпрогранкомитет в своем телеграм-канале.

Логично – раз Белоруссия им не нужна, значит и не важно, нарушают арабы правила или не нарушают.

В общем, тысячи беженцев без проблем дошли до рядов пограничной колючей проволоки со стороны Белоруссии, где для них заботливо власти сделали проходы. Миновав бывшую границу Советского Союза, арабы оказались на нейтральной территории – полосе земли между государствами, которая формально никому не принадлежит.

Тут-то пусть к свободе и превратился в западню. Поляки пригнали со своей стороны десятки людей, бронетехнику, вертолеты, водомет (это при том, что на улице около ноля). Белорусы назад к себе арабов тоже пускать не захотели – теперь у мигрантов только одна дорога, в Европу. Беженцы оказались в положении главного героя фильма «Терминал», который застрял в зоне вылета аэропорта из-за аннулированного паспорта.

Редкий случай, когда нелегальный переход государственных рубежей снимают на десятки камер сразу, одновременно выкладывая все в интернет. Фото: REUTERS

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСАДЫ

Отдадим должное мигрантам, к бегству в ЕС они подготовились неплохо. У всех есть палатки, теплая одежда, шапки, спички. Ночь на вторник, 9 ноября, беженцы провели в лесу. Арабы жгут костры, чтобы согреться – после захода солнца температура опускается ниже ноля. Палаточный городок мигрантов растянулся на 500-700 метров между рядами колючей проволоки.

Выглядит все это, как школьная вылазка на природу детей с родителями. Теплые куртки еще не успели порваться и запачкаться, поэтому тысячи беженцев смотрятся вполне прилично. Только людям уже не хватает воды. Про вещи беженцы подумали, а про то, что будут пить, нет.

Первый раз прорваться через польскую границу беженцы попробовали в понедельник, 8 ноября. Мужчины с кусачками начали резать колючий забор Европы. Кто посильнее – те стали накидывать деревянные жерди на мотки проволоки, чтобы придавить ее и пройти по палкам. Но план не сработал – мигрантов закидали гранатами со слезоточивым газом. Да и военных собралось слишком много, чтобы идти на прямой штурм.

С утра вторника новых попыток прорваться пока не было. Поляки всю ночь и все утро через мегафоны повторяют одну и ту же фразу: «Внимание, внимание, пересечение границы запрещено».

Тысячи беженцев без проблем дошли до рядов пограничной колючей проволоки со стороны Белоруссии, где для них заботливо власти сделали проходы. Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ

Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание по поводу ситуации с мигрантами – чиновники решили всех прорвавшихся возвращать назад. Самым непосредственным образом – людей, которые смогут прорваться через колючку, тупо затолкают через пролом назад, на нейтральную полосу. Польский премьер и министр обороны прибыли к границе, чтобы командовать прямо на месте.

Польские дипломаты призвали немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к мигрантской осаде. Это прокомментировала представитель нашего МИД Мария Захарова.

«И против Буша-младшего с Пентагоном?», - написала она, намекая на вторжение в Ирак 18 лет назад. Разрушение государственного режима тогда отчасти стало причиной массовой миграции сегодня.

Официальный Берлин действия Варшавы поддержал.

С утра вторника новых попыток прорваться пока не было. Поляки всю ночь и все утро через мегафоны повторяют одну и ту же фразу: «Внимание, внимание, пересечение границы запрещено». Фото: REUTERS

- Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом же деле это работа Еврокомиссии, поэтому я призываю ЕС принять меры, - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, добавив, что поляки все делают правильно, и нельзя их критиковать за «защиту внешних границ ЕС допустимыми средствами».

А общественные активисты отправили из Берлина на польскую границу автобус с теплой одеждой, обувью, одеялами, лекарствами, зарядными устройствами и фонариками. Организаторы готовы забрать назад несколько беженцев, но сомневаются, что им разрешат.

- Я не удивлюсь, если привезти мигрантов не разрешат. Это результат изоляции и жестокой миграционной политики, которая уже много лете превалирует в Европе. Для Ангелы Меркель, впрочем, это была бы возможность завершить своё правление на позитивной гуманитарной ноте, - заявил журналистам правозащитник Тарек Алаус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две тысячи мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Беженцы из Ирака пошли большой толпой, чтобы европейским пограничникам сложнее было их остановить (подробно)