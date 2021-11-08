Две тысячи мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Пятьсот мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу. Фото: REUTERS

НОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Две тысячи мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу. Видео, как беженцы идут в Европу, снимали очевидцы, местные журналисты и даже военные, а потом выкладывали их в сеть.

Все началось с того, что сотни выходцев из Ирака собрались в белорусском пограничном городе Гродно. Общаясь через мессенджеры в телефонах, мигранты в понедельник утром объединились в огромную группу и по платной дороге пошли к погранпереходу Брузги (не сильно больше 10 километров от окраин Гродно).

Беженцы, кто со здоровыми рюкзаками и баулами, а кто и с детьми на руках, брели прямо по проезжей части. Водители грузовиков останавливаются у обочины, чтобы снять на телефоны новое переселение народов.

Беженцы из Ирака пошли большой толпой, чтобы европейским пограничникам сложнее было их остановить Фото: REUTERS

Госпогранкомитет республики в своем телеграмм-канале быстро заявил о помощи мигрантам: «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Дойдя до границы, куча мигрантов свернула в лес и двинулась к рядам колючей проволоки. Свидетели сняли, как перед штурмом польских рубежей беженцы сделали привал – нелегалы развели костры и начали готовить на них еду.

Сам момент штурма границы ЕС на камеры сняли уже польские пограничники. Беженцы преодолели ряды колючей проволоки с помощью длинных палок. Жерди просто накидывали на мотки колючки, пока проволока не прогибалась под весом дерева.

Поляков на границе оказалось сильно меньше иракцев – всего несколько десятков человек. Но зато европейцы притащили с собой слезоточивый газ. Гранаты с ним полетели в беженцев, когда те, ступая по жердям, пошли через границу.

Судя по всему, газ помог не сильно – в час дня белорусские пограничники сообщили СМИ, что «вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Беларуси».

Поляков на границе оказалось сильно меньше иракцев – всего несколько десятков человек. Фото: REUTERS

«Они (мигранты – Ред.) самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека», - уже официально заявил Госпрогранкомитет в своем телеграм-канале.

Где сейчас мигранты, и в каких они условиях – не понятно. Поляки сообщили, что мало кому удалось преодолеть границу, и этих обязательно выдворят назад в Белоруссию. Белорусы в ответ заявили, что беженцев из Польши не примут.

В ВАРШАВЕ ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ

"Очень тревожная информация с границы. …Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", – написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

- Если мы пропустим нелегальных мигрантов, то большинство из них отправится в Германию, откуда их отправят в Польшу. И мы останемся с миллионом таких мигрантов, потому что Белоруссия не примет их вновь, - рассказал журналистам заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" Радослав Фогель.

В Москве на положение у границ ЕС тоже смотрят с «озабоченностью». Понятно, что большинство мигрантов рвется в Германию, где их ждут лучшие условия. Но где гарантия, что кто-то из беженцев не захочет пойти к нам? В самой-то Белоруссии за ними особо не следят.

- Здесь, безусловно, мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию. Но меры принимаются, - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Где сейчас мигранты, и в каких они условиях – не понятно. Поляки сообщили, что мало кому удалось преодолеть границу, и этих обязательно выдворят назад в Белоруссию. Фото: REUTERS

КАК ДАВНО ЭТО ДЛИТСЯ

С весны этого года из Белоруссии в Польшу пытались пройти 30 тысяч мигрантов. Варшава ввела чрезвычайное положение в приграничных областях. К охране рубежей власти уже привлекли армию. В скором будущем ряды колючей проволоки хотят оборудовать камерами и датчиками движения.

Поток беженцев из Белоруссии лавинообразно начал расти летом 2021 года. Мигранты – по большей части, из Ирака – прилетают в Минск чартерными рейсами, а потом бегут к границе. При этом, в ЕС рассказывают о целых тренировочных лагерях в Белоруссии, где нелегалов якобы учат переходить границу. Но в реальности все гораздо проще – арабы обычно едут к границе на общественном транспорте или такси. Первый раз беженцы собрались в такую крупную пешую толпу.

Что-то похожее, только в больших масштабах, было три года назад в Америке. Несколько тысяч человек из Гондураса устроили через Мексику «Марш на США». Люди с плакатами большой толпой шли по дорогам к границам Штатов.

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