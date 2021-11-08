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В мире8 ноября 2021 17:34

Две тысячи мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Беженцы из Ирака пошли большой толпой, чтобы европейским пограничникам сложнее было их остановить
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Пятьсот мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу.

Пятьсот мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу.

Фото: REUTERS

НОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Две тысячи мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу. Видео, как беженцы идут в Европу, снимали очевидцы, местные журналисты и даже военные, а потом выкладывали их в сеть.

Все началось с того, что сотни выходцев из Ирака собрались в белорусском пограничном городе Гродно. Общаясь через мессенджеры в телефонах, мигранты в понедельник утром объединились в огромную группу и по платной дороге пошли к погранпереходу Брузги (не сильно больше 10 километров от окраин Гродно).

Беженцы, кто со здоровыми рюкзаками и баулами, а кто и с детьми на руках, брели прямо по проезжей части. Водители грузовиков останавливаются у обочины, чтобы снять на телефоны новое переселение народов.

Беженцы из Ирака пошли большой толпой, чтобы европейским пограничникам сложнее было их остановить

Беженцы из Ирака пошли большой толпой, чтобы европейским пограничникам сложнее было их остановить

Фото: REUTERS

Госпогранкомитет республики в своем телеграмм-канале быстро заявил о помощи мигрантам: «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Дойдя до границы, куча мигрантов свернула в лес и двинулась к рядам колючей проволоки. Свидетели сняли, как перед штурмом польских рубежей беженцы сделали привал – нелегалы развели костры и начали готовить на них еду.

Сам момент штурма границы ЕС на камеры сняли уже польские пограничники. Беженцы преодолели ряды колючей проволоки с помощью длинных палок. Жерди просто накидывали на мотки колючки, пока проволока не прогибалась под весом дерева.

Поляков на границе оказалось сильно меньше иракцев – всего несколько десятков человек. Но зато европейцы притащили с собой слезоточивый газ. Гранаты с ним полетели в беженцев, когда те, ступая по жердям, пошли через границу.

Судя по всему, газ помог не сильно – в час дня белорусские пограничники сообщили СМИ, что «вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Беларуси».

Поляков на границе оказалось сильно меньше иракцев – всего несколько десятков человек.

Поляков на границе оказалось сильно меньше иракцев – всего несколько десятков человек.

Фото: REUTERS

«Они (мигранты – Ред.) самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека», - уже официально заявил Госпрогранкомитет в своем телеграм-канале.

Где сейчас мигранты, и в каких они условиях – не понятно. Поляки сообщили, что мало кому удалось преодолеть границу, и этих обязательно выдворят назад в Белоруссию. Белорусы в ответ заявили, что беженцев из Польши не примут.

В ВАРШАВЕ ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ

"Очень тревожная информация с границы. …Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", – написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

- Если мы пропустим нелегальных мигрантов, то большинство из них отправится в Германию, откуда их отправят в Польшу. И мы останемся с миллионом таких мигрантов, потому что Белоруссия не примет их вновь, - рассказал журналистам заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" Радослав Фогель.

В Москве на положение у границ ЕС тоже смотрят с «озабоченностью». Понятно, что большинство мигрантов рвется в Германию, где их ждут лучшие условия. Но где гарантия, что кто-то из беженцев не захочет пойти к нам? В самой-то Белоруссии за ними особо не следят.

- Здесь, безусловно, мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию. Но меры принимаются, - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Где сейчас мигранты, и в каких они условиях – не понятно. Поляки сообщили, что мало кому удалось преодолеть границу, и этих обязательно выдворят назад в Белоруссию.

Где сейчас мигранты, и в каких они условиях – не понятно. Поляки сообщили, что мало кому удалось преодолеть границу, и этих обязательно выдворят назад в Белоруссию.

Фото: REUTERS

КАК ДАВНО ЭТО ДЛИТСЯ

С весны этого года из Белоруссии в Польшу пытались пройти 30 тысяч мигрантов. Варшава ввела чрезвычайное положение в приграничных областях. К охране рубежей власти уже привлекли армию. В скором будущем ряды колючей проволоки хотят оборудовать камерами и датчиками движения.

Поток беженцев из Белоруссии лавинообразно начал расти летом 2021 года. Мигранты – по большей части, из Ирака – прилетают в Минск чартерными рейсами, а потом бегут к границе. При этом, в ЕС рассказывают о целых тренировочных лагерях в Белоруссии, где нелегалов якобы учат переходить границу. Но в реальности все гораздо проще – арабы обычно едут к границе на общественном транспорте или такси. Первый раз беженцы собрались в такую крупную пешую толпу.

Что-то похожее, только в больших масштабах, было три года назад в Америке. Несколько тысяч человек из Гондураса устроили через Мексику «Марш на США». Люди с плакатами большой толпой шли по дорогам к границам Штатов.

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