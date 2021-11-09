Хочешь победить миграцию? Возглавь её!

Мигранты пытаются прорваться в Польшу из Белоруссии Фото: REUTERS

То, что происходит сейчас на границе Польши с Белоруссией – хороший тест-драйв не только для непоследовательной миграционной политики Европы, сначала гуманно открывшей перед беженцами двери в прекрасный мир будущего, чтоб захлопнуть с криком водителя маршрутки – «Хватит! Полна коробочка!»

Это интересный урок и для России.

Ведь наше правительство придерживается самой либеральной миграционной концепции – приезжайте, работайте, зарабатываете, живите.

Даже к нелегальной миграции российские власти относятся с грустным пониманием. Как к комарам. Дескать, их много, но что поделать - природа.

Почти такое же либеральное отношение к мигрантам и в Германии (от чего, собственно, туда и рвутся из Беларуси курды).

Но вот в чем отличие. Немцы поступают, как это у них водится, осознанно и системно, интегрируя пришельцев в экономику. В стране действует мощная программа по интеграции, куда входит и социальная адаптация. К каждой семье мигрантов прикрепляется социальный работник, который встраивает их в немецкую жизнь - помогает снять жилье, улаживает бытовые вопросы, устраивает на курсы немецкого языка, центр занятости подыскивает работу,

Кстати, изучать язык – здесь дело обязательное. Учат 600 академических часов, после чего сдают экзамен (в итоге 44% мигрантов овладели немецким, а до приезда в страну знающих язык было менее 1%.).

Но самое главное, практически все переселенцы (вопреки российским представлениям о мигрантах-паразитах, живущих только на пособия) получают ЛЕГАЛЬНУЮ работу, платят налоги, а потому полезны государству. Причем большинство (56 процентов) – заняты квалифицированным трудом.

В итоге иностранцы усилиями властей интегрируются в немецкое общество. Не без шероховатостей, разумеется, (иначе бы крайне правая партия «Альтернатива для Германии» не брала бы каждый десятый голос), но постепенно и уверено. Так Германия пытается пройти сквозь миграционный шторм с пользой для себя, иллюстрируя русскую кино-поговорку: «То, с чем нельзя бороться, нужно возглавить».

В России – процесс похожий, но с нашей березовой спецификой.

Если эту специфику учесть, то получается наш любимый «авось», анархия и пофигизм.

Достаточно, к примеру, проехать русскую глубинку на поезде (желательно в плацкарте). Вы скорее всего окажитесь соседом южной бригады из Киргизии или Таджикистана, почти не говорящей по-русски. Причем, чем меньше русский городок, тем больше диаспора иностранцев в нем.

Причем, иностранцев ли? Можно ли назвать иностранцами 10 процентов населения, компактно проживающих чуть поодаль от аборигенов? Черт знает.

В России мигрантов даже не собирается интегрировать. Ну то есть паспорта российские продать им можно, а заставить их изучить язык, местные обычаи, историю – шалишь! К мигрантам не придут социальные работники, чтобы помочь им стать ближе к местному населению. Зато придут полицейские, чтобы оштрафовать или ограбить – по настроению.

Так и прирастает Россия нелояльными, отстраненными, отчужденной от нее же людьми. Потому и искрит в межнациональных отношениях, потому что государство пока не умеет ничего налаживать, сшивать, примирять, встраивать. Слишком кропотливая работа. Слишком долгая.

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