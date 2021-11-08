Толпа мигрантов идет на штурм польской границы из Белоруссии

На новых роликах с мигрантами видно, как они среди деревьев жгут костры и готовят еду. Фото: REUTERS

Толпа из нескольких сотен мигрантов идет к Польше вдоль магистрали, соединяющей Минск с Гродно. Беженцы, кто со здоровыми рюкзаками и баулами, а кто и с детьми на руках, бредут прямо по проезжей части. Водители грузовиков останавливаются у обочины, чтобы снять на телефоны новое переселение народов.

Госпогранслужба республики уже заявила о своей помощи мигрантам: «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

- На подобный шаг отчаяния людей сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей, - заявили белорусские пограничники.

Тем временем, беженцы свернули с дороги в лес. На новых роликах с мигрантами видно, как они среди деревьев жгут костры и готовят еду. То ли люди уже дошли до приграничной полосы, то ли решили сделать привал – не ясно. Но от Минска до Гродно идти 250 километров, с учетом того, что в группе много маленьких детей, дорога может растянуться и на неделю.

В Кремле уже прокомментировали поход на польскую границу.

- Мы не сомневаемся, что миграционная служба Белоруссии примет все меры, чтобы вернуть ситуацию в законное русло. Учитывается возможная обеспокоенность в связи с тем, что мигранты могут перейти и на нашу территорию, но меры принимаются. Ситуация не простая, - заявил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков.

Поляки, кстати, пускать беженцев на свою территорию не собираются. В Варшаве боятся, что в стране может застрять до миллиона мигрантов.

- Если мы пропустим нелегалов, то большинство из них отправится в Германию, откуда их отправят в Польшу. И мы останемся с миллионом таких мигрантов, потому что Белоруссия не примет их вновь, - рассказал журналистам заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" Радослав Фогель.

С весны этого года из Белоруссии в Польшу пытались пройти 30 тысяч мигрантов. Варшава ввела чрезвычайное положение в приграничных областях. К охране рубежей власти уже привлекли армию. В скором будущем ряды колючей проволоки хотят оборудовать камерами и датчиками движения.

Поток беженцев из Белоруссии лавинообразно начал расти летом 2021 года. Мигранты – по большей части, из Ирака – прилетают в Минск чартерными рейсами, а потом бегут к границе. При этом, в ЕС рассказывают о целых тренировочных лагерях в Белоруссии, где нелегалов якобы учат переходить границу. Но в реальности все гораздо проще – арабы обычно едут к границе на общественном транспорте или такси. Первый раз беженцы собрались в такую большую пешую толпу.

Что-то похожее, только в больших масштабах, было три года назад в Америке. Несколько тысяч человек из Гондураса устроили через Мексику «Марш на США». Люди с плакатами большой толпой шли по дорогам к границам Штатов. Власти Мексики по требованию Вашингтона этот марш разогнали, но многим все равно удалось пересечь американскую границу.

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