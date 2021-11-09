Европа на границе с Белоруссией получит свой «кабульский аэропорт»

Четвертые сутки пылают… Нет, пока только второй день горят костры на контрольно-следовой полосе белорусско-польской границы. Фото: REUTERS

Четвертые сутки пылают… Нет, пока только второй день горят костры на контрольно-следовой полосе белорусско-польской границы. Сотни мигрантов с Ближнего Востока пытаются попасть в Евросоюз, чтобы получить вожделенный статус беженца и причитающиеся к нему пособия. В Белоруссию они прилетают обычными рейсовыми самолетами. Благо что после санкций, введенных за посаженый борт с сооснователем рупора оппозиции Нехты Романом Протасевичем, количество рейсов по маршруту Багдад-Минск увеличилось вдвое. Это не считая десятков самолетов из Турции, а также Египта и ОАЭ.

Сейчас белорусские политологи, конечно, делают удивленные глаза – а причем тут мы? Они сами прилетают и идут куда хотят. Хотя совершенно очевидно, что это ответ руководства страны на давление, которое Запад оказывает на Белоруссию. В конце концов Александр Лукашенко сам говорил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить. Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций».

И здесь уже со стороны Европы звучат обвинения и в шантаже, и в применении «гибридного оружия» в виде рыдающих курдских детей, и чуть ли не в крышевании бизнеса на беженцах. Ну да, белорусские власти сделали путь мигрантов от дома в Багдаде или Эрбиле до границы с Польшей и Литвой максимально комфортным. Но что они такого нового придумали, чего бы раньше не делал, к примеру, Реджеп Эрдоган? Помните его прошлогоднее: «Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев».

Президент Турции тогда открыл границы для мигрантов на фоне обострения в сирийском Идлибе. Дескать, так он хотел привлечь внимание к тому, что происходит у его границ. А также напомнить, что получил только половину из 6 миллиардов евро, которые ЕС обещал на содержание беженцев на территории Турции. Через Грецию и Болгарию в Европу тогда устремились не сотни, а сотни тысяч человек. И серьезных препятствий им тогда никто не чинил.

Вокруг них носились всевозможные правозащитные организации, лидеры Старого Света со скорбными лицами говорили о своей ответственности «за тех, кого приручили», местные жителя, скрепя сердце, подчинялись требованиям толерантности в рамках политики мультикультурности.

Куда делась эта европейская солидарность с угнетенными в лице официальной Варшавы, выставившей по границе 10 тысяч штыков? К слову, воинский контингент Польши в Ираке, где она контролировала одну из четырех зон, на которые была поделена страна - South Central zone, - составлял чуть более двух тысяч человек. Так что моральных обязательств перед жителями разрушенной страны у нее куда больше, чем у Белоруссии.

Вместо этого Варшава угрожает обратиться за помощью к НАТО. За этими, конечно, не заржавеет. Сам видел, как они поливают свинцом толпу безоружных у кабульского аэропорта. Но то ведь где-то далеко, на другой планете. А тут – предсердие Европы. Картинка по телевизору не очень европейская получится. Впереди – холода, первые обморожения, первые смерти от переохлаждения… Образ Лукашенко на Западе вряд ли можно демонизировать еще больше. А вот Старый Свет получит свой «кабульский аэропорт». Только вместо падающих с неба людей – окоченевшие детские трупики.