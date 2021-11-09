Глава МВД Белоруссии заявил, что мигранты находятся в стране законно

Количество мигрантов с Ближнего Востока растет / Кадр из видео

Мигранты с Ближнего Востока не нарушают законодательства Белоруссии и находятся на территории страны абсолютно законно, рассказал корреспонденту "Белта" глава МВД страны Иван Кубраков.

"Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно, - заявил Кубраков. - Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех".

Как ранее писал сайт kp.ru, две тысячи мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу. Видео, как беженцы идут в Европу, снимали очевидцы, местные журналисты и даже военные, а потом выкладывали их в сеть.

После этого в Европарламенте выступили с предложением об ужесточении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближенных к нему людей. Соответствующее предложение озвучил глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер.