Колокольцев: 10 тысяч полицейских в этом году удостоены наград

Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Главное достояние Министерства – это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуются компетентность и ответственность. Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь, - заявил Владимир Колокольцев в своем обращении к личному составу в День сотрудника органов внутренних дел России.

В этот профессиональный праздник (отмечается 10 ноября) глава МВД России напомнил служащим и офицерам, что "своей честной и добросовестной службой они укрепляют веру граждан в торжество закона". И это именно так: в текущем году за образцовое выполнение обязанностей свыше 10 тысяч полицейских были удостоены государственных и ведомственных наград.

Министр отметил, что приоритетными направлениями работы для сотрудника полиции стали: противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией.

- На повестке дня "дальнейшее совершенствование деятельности следственных подразделений, повышение доступности и качества государственных услуг", - отметил глава ведомства.

Колокольцев поблагодарил личный состав "за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод".

"Комсомолка" не только присоединяется к поздравлению Владимира Александровича, но и предлагает читателям лично поздравить полицейских - принять участие в финале 11-го Всероссийского конкурса "Народный участковый", который будет открыт до конца дня на сайте "КП".

Этот конкурс ежегодно проводится Министерством внутренних дел при участии читателей и слушателей медиахолдинга "Комсомольская правда" и знакомит читателей с их участковыми, позволяет дать свою оценку каждому из них. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников!

Пока в лидерах голосования старший лейтенант полиции Адам Дутаев из Чеченской республики, майор полиции Валерий Паппенгейм из Хакасии и старший лейтенант полиции Владимир Пухов из Ивановской области. Только за них читатели "Комсомолки" и слушатели радио "КП" отдали более 175 тысяч голосов. Поддержите своего участкового Вашим голосом!