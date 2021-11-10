ФСБ задержала в Ялте украинского шпиона

Задержанному предъявили обвинение по статье 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»), которая предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

О том, что НАТО ведет непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе мы слышим из регулярных сводок Минобороны России. Вот только вчера над акваторией Черного моря барражировал самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Такой самолет имеет способность "заглядывать" с помощью установленных под его фюзеляжем радаров на сотни километров. Если ему, конечно позволяют это сделать российские средства радиоэлектронной борьбы.

Но выявляют цели для наблюдения на территории Черноморского региона для таких самолетов шпионы, которых вербуют иностранные разведки НАТО через спецслужбы Украины в российских городах. Им поручают изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта на Донбассе.

Одного из таких шпионов сотрудники ФСБ задержали в Ялте. За ним долго наблюдали, изучали его интерес, а потом задержали.

- Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, - сообщили в ФСБ России.

Задержанному предъявили обвинение по статье 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»), которая предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Ялтинским городским судом шпиону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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