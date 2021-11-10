Самолет-разведчик США пять часов летал у границы России над Черным морем

Американский самолет-разведчик пять часов летал у границы России. Фото: wikipedia.org

Самолет-разведчик Е-8С Соединенные Штатов Америки в течение пяти часов летал над Черным морем у границы России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

- Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Все это время самолет сопровождали российские РЛС. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

В середине октября бомбардировщик военно-воздушных сил США B-1B был замечен над нейтральными водами Японского моря. Для идентификации приближающегося к российской границе воздушной цели направили истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Российский пилот сопроводил американский стратегический бомбардировщик. Последний не нарушил границы Российской Федерации. Полет истребителя МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в ведомстве.