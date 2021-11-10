Грабители вынесли из дома заместителя члена совета директоров "Открытые инвестиции" крупную сумму денег и ювелирные украшения

Внутри был беспорядок, и определить что именно пропало удалось не сразу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

55-летняя Наталья Гриза является членом совета директоров "Открытые инвестиции". Недавно в ее дом, расположенный в элитном коттеджном посёлке в подмосковной деревне Новинки проникли грабители. Неизвестные уличили момент, когда хозяева были на работе.

О случившемся Наталья узнала лишь вечером, когда вернулась домой. Внутри был беспорядок, и определить что именно пропало удалось не сразу. Из одной из комнат исчезли деньги, из другой — грабители забрали ювелирные украшения и часы. О случившемся женщина сообщила в полицию.

— Удалось установить, что в период с 10.30 до 20.30, когда хозяев не было дома, неизвестные проникли в помещение путём отжатия деревянного окна и похитили денежные средства общей суммой порядка 900 000 рублей, а так же золотые украшения и часы. Сумму ущерба предстоит определить, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по данному факту проводится проверка, полицейские ждут результатов дактилоскопической экспертизы, а так же опрашивают соседей в поисках возможных свидетелей.

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