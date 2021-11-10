Воссоздать Империю, где на русских опять все ездят? Избави Бог

Если у России все-таки есть какое-то будущее, то это будущее национальное Фото: Дмитрий СТЕШИН

Постоянно приходится слышать сказки про так называемую "империю".

Про то, что есть, мол, на свете национальные государства - плохие, злые, неинтересные, а есть - или, во всяком случае, были - империи. Добрые, щедрые, большие, интернациональные, где тунгус и калмык (или индус и зулус) вместе создают светлое будущее.

Империя - как сказочный слон из детской книжки, и России надо быть таким слоном, да она им и является.

К сожалению, это нелепая фантазия.

Начать с того, что классические западные империи - это прежде всего национальные государства с очень четким, и даже очень жестким и недружелюбным этническим ядром. Эти империи - "нации плюс", а вовсе не какие-то мифические плавильные котлы, где все со всеми весело переваривались в одну склизкую жижу.

Так, Британская империя эпохи своего расцвета - это национальное государство англосаксов, окончательно сложенное в семнадцатом веке (при Елизавете - культурно, при Кромвеле - религиозно, после революции 1688 года - политически), которое произвело мировую экспансию.

Но стандарт этого государства задавали - и управляли им столетиями - джентльмены известного происхождения и воспитания (фамильное поместье, Итон и Харроу, Оксбридж) и вероисповедания (Хай Черч), а все остальные - не то что далекие туземцы, а даже и белые христиане-ирландцы в их империи были - ну, как та осетрина из Булгакова, то, да не совсем то. Никуда их не пускали, иными словами.

То же самое касается и Америки, и даже в еще большей степени. Америка тем более была империей этнического - или, если угодно, этнорелигиозного - господства васпов, и там даже Дизраэли никакого быть не могло. Первый президент, который не был бы англосаксом-протестантом или немцем-голландцем, возник у них, как известно, в 1960 году, да и то с большим скрипом, да и того быстро убили. Потом еще один раз - в 2008 году - и, собственно, все.

Словом, настоящая империя - это и есть национальное государство, просто очень сильное и умеющее играть в гегемонию над другими.

Но не Россия.

Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства - оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Россия была, если угодно, империей наизнанку и колонией самой себя.

До 1917 года это отчасти компенсировалось великой культурой, созданной русским же образованным городским меньшинством.

После 1917 года те же тенденции стали абсурдными и катастрофическими, головная боль превратилась в гильотину, а "колония самой себя" сделалась колонией тогдашней Аль-Каиды (организация признана террористической и запрещена в России). Русские стали еще намного беднее и бесправнее, тогда как образованное национальное меньшинство просто исчезло в репрессиях и эмиграции.

Нужна ли России "империя", где значительная часть русского народа не имеет паспортов и пенсий, работая за палочки трудодней? Вопрос пустой.

А когда жизнь начала меняться - примерно с шестидесятых годов прошлого века - такая "империя" медленно, но верно поехала с ярмарки.

И все еще едет, хотя многие ее неприятные признаки - "Ярославская область - родина 7846 народов!", " у преступности нет национальности", "золотой пистолет", "братский Кыргызстан", "граждане РФ - пятеро братьев - отпинали ногами прохожего в парке" и прочее, - по-прежнему с нами, и нам еще долго с ними прощаться.

Но такого "имперского" кошмара, как был полвека назад, когда в Грузии счастливые шейхи накрывали огромные столы, а нищие люди в Рязанской области годами не видели мяса и электричками ездили в Москву за едой, - теперь уже нет, мы его наконец-то избыли, слегка подвинув хотя бы закавказского гегемона.

А что дальше будет в России с "империей"?

Ее классический тип у нас уже невозможен. Военная экспансия в современном мире если и случается, то очень редко, и только с опорой на поддержку местного, культурного близкого населения. Пробковые шлемы больше никому не выдают.

Экспансия при помощи технологий, моды, захвата торговой и стилистической монополии, как сейчас принято, - увы, не про нас. В мире есть всего несколько народов, способных на такое, - и дай нам Бог быть среди них, но пока что это мечты.

И, наконец, остается наша родная антиимперия, остаточный исторический хвост которой все еще бьет нам по голове.

Антиимперия, в которой мы должны всех любить, всем давать денег и льгот, воспевать "дружбу", быть готовы принимать миллионами необразованных сельских парубков откуда угодно, - а нам никто не должен ничего, и высокомерно-паразитическое отношение к нам никто и не думает скрывать.

Антиимперия, в которой специально для русского народа существует закрывающая его ширма, на которой написано - "российский поэт Пушкин", - тогда как во всех остальных случаях национальная идентичность вовсю поощряется.

Так вот, избави нас Бог от нее.

Но даже и без высшего вмешательства - она здесь обречена, поскольку русский человек стал горожанином, собственником, буржуа, его имущественный и образовательный статус только повышается, и его социальные интересы - что ему выгодно, что ему неприятно и вредно, и кто ему симпатичен, и как и с кем он хочет жить, - уже не отменяемы.

А с такой империей - русские интересы несовместимы.

Другое дело, что, освободившись из рабства на кирпичном заводе "братушек", человек может ведь и не вернуться домой, не стать хозяином у себя дома.

Он может и потеряться, пропасть.

Но если у России все-таки есть какое-то будущее - нет, не "имперская" оруэлловщина, где вся Средняя Азия под командованием здешних строительных ханств переезжает в Москву, чтобы дарить нам башни на тысячу этажей с очередями в туалет и ячейками на десять метров, - это будущее национальное.

Такое же, как и у всех успешно существующих вокруг народов.

Без воображаемого слона, на котором все практичные люди бесплатно едут, поскольку он - общий, ничей, тогда как у них, разумеется, все свое.

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