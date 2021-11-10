Почему Россию объявили крайней в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Фото: REUTERS

«Простите, часовню тоже я развалил?..» - этими словами Шурика из великой кинокомедии только и можно ответить на обвинения властей Польши Москвы в организации кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Серьезнейшую проблему и даже трагедию Варшава превращает в дурной анекдот.

Как иначе можно воспринимать слова польского премьера Матеуша Моравецкого, что у нынешнего кризиса на границе «Движущая сила находится в Москве». Несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, превращенного Западом в зону сплошного бедствия, пытающиеся прорваться через Польшу в Германию, это, как объясняют польские эксперты, «бесплатное оружие Путина в его гибридной войне с ЕС». Бред? Ни в коем случае. Это - набат: Евросоюз в опасности! И бьет в него в том числе глава МВД Польши Мариуш Качиньский: «Цель Москвы, без сомнения, заключается в расшатывании ситуации в ЕС (…) для того, чтобы иметь инструмент влияния и шантажа на Европу, на свободный мир». Ну разве может министр внутренних дел солидной страны бредить?

Хотя рьяность, с которой поляки грудью встали на защиту свободной Европы, объясняется просто. Провинились они перед ней, признав верховенство национальных законов перед общеевропейскими. Даже оштрафованы за это - на миллион евро в день.

Кто-то в ЕС даже уже спрашивает, а не попросить ли чрезмерно гордых поляков с вещами на выход из европейской семьи? Терять хлебное и вполне комфортное место ой как не хочется, вот и взялись поляки за защиту Евросоюза от нависшей над ним грозной опасности. Лукашенко роль такой угрозы явно не подходит: понятно, что злодей, но масштаб для врага Брюсселя не тот… Нужен злодей так злодей, чтоб аж дух захватывало. Ну кто еще может так сильно напугать Европу, что поляки уже не только в ЕС, но и в НАТО в свой набат приударили? Догадались?

Ну а раз врагом объявляют Путина, то у коллективного Запада уже выработался устойчивый рефлекс - обвинения против него одобрить и поддержать. Доказывать, во всяком случае, ничего не надо. Верим, не впервой.

Действительно, кроме как дурным анекдотом это не назвать. А там, где политика становится анекдотом, как же обойтись без Украины? Тамошние мудрецы прямо так и втюхивают населению: Лукашенко сам бы до такого не догадался, это ему Путин в Сочи все придумал. А небезизвестный нацист Ярош, став советником главнокомандующего ВСУ, уже заявил: мы готовы воевать на стороне братской Польши против России в Белоруссии. Пусть, мол, только начнет…

То, что именно Батька был автором «мигрантской мести» Западу за введенные против Белоруссии санкции после посадки в Минске ирландского «Боинга» с блогером-революционером (или агентом под прикрытием?) Протасевичем на борту, очевидно всем вменяемым людям. Лукашенко еще весной начал свою «операцию», сначала против Литвы, а потом она переместилась на польскую границу. Все очень просто: через Польшу в Германию, куда стремятся мигранты, путь прямой, а через Литву еще крутить-петлять надо.

А ведь белорусский президент с самого начала не скрывал своих намерений. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», - предупредил он страны ЕС еще в мае. Правда, все это время конфликт, что называется был локальным и тлеющим. Теперь же поляки исключительно в своих интересах решили его раздуть во всю свою силу и придать ему грандиозный масштаб, объявив жизненной угрозой для всего Евросоюза. Естественно, сместив Лукашенко с места главного злодея.

Сам по себе миграционный кризис, когда речь идет о 2-5 тысячах беженцев, решается без проблем. У Запада, да и у комиссариата ООН по делам беженцев есть для этого все возможности - и финансовые, и организационные. Ведь пристроил Евросоюз около двух миллионов беженцев из разрушенных начатыми США и их союзниками войнами стран Ближнего Востока и Африки. Но белорусско-польская граница - это не итальянский остров Лампедуза, на которой, если попал, то, считай, нашел свое счастье. Тут ситуация другая - попался мигрант полякам, и тут же превратился в «бесплатное оружие Путина». Не повезло бедолагам.

Перепадут Белоруссии за «мигрантов» новые санкции, которых требуют поляки, пока не ясно. Но неясность лишь в том, «накажут» Минск или сразу попытаются «навесить» что-то санкционное на Москву. Очевидно другое: до сих пор восточный «фронт» Евросоюза с российским «Мордором» держали прибалты и примкнувшие к ним украинцы. Просто география такая - Польша с нами не граничит. Но теперь и поляки выпятили свою грудь для защиты Запада от России. Даже не солидно как-то для страны, которая вроде бы претендует на статус одного из центров ЕС. Центр (панов) должны защищать лимитрофы (холопы). Неужели статус последних теперь и у Польши?

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