Правила орфографии обновят впервые за 65 лет: что нового в правописании ждет россиян

Обновить правила понадобились из-за того, что в русском языке появилось много новых слов, и нужно раз и навсегда избавиться от разнобоя в их написании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От сообщения Минпросвещения веяло духом перемен. Еще бы – разработаны новые правила правописания! Даже страшновато стало: а вдруг пересмотрели какие-то незыблемые истины вроде «жи» и «ши» пиши с буквой «и» или раздельного написания частицы «не» с глаголами?

В проекте постановления "Об утверждении правил русской орфографии" – 131 страница. Пролистала с волнением. Ничего революционного не бросилось в глаза. Даже новые слова вроде интернет или онлайн, в написании которых народ все еще путается и ходит за правдой на популярный портал Грамота.ру, редко мелькают в документе. Сложные слова с «медиа» пишем слитно (медиахолдинг), а онлайн-опрос – через дефис. Сленг, тренд, риелтор - через «е». И что тут нового?

- Верно, все это уже разъяснено в словарях и справочниках по правописанию. Теперь же будет зафиксировано и в таком жанре как правила. Так что никакой реформы нет, - пояснил kp.ru главный редактор портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов. - Не будет нововведений в плане написания слов или пересмотра исключений. Никто не предлагает стеклянный писать с одной «н», а парашют через «у». Здесь можно успокоиться.

А что же будет? Речь, по словам специалиста, сейчас идет о кратком описании орфографических правил, актуальных для современной письменной речи, для тех, кто пишет по-русски. Именно орфографических. Да и сам проект еще будет уточняться, дорабатываться, обсуждаться в орфографической комиссии РАН – ориентировочно до конца года.

Обновить правила понадобились из-за того, что в русском языке появилось много новых слов, и нужно раз и навсегда избавиться от разнобоя в их написании. Последний раз такой фундаментальный свод – «Правила русской орфографии и пунктуации» - был принят аж в 1956-м и действует до сих пор. Еще одним источником для определения правильности письма служит академический «Орфографический словарь русского языка». Он был издан тогда же, 65 лет назад, но с тех пор много раз переиздавался и обновлялся. Самое полное издание (200 тысяч слов) вышло в 2015 году, и именно к нему рекомендуют обращаться. А вот правила все это время не менялись. Это не значит, что изменения в русском языке нигде не фиксировались – выходили методички, пособия, справочники. Весьма авторитетные, вроде известного справочника Розенталя. Они-то и «подпирали» орфографический свод.

- За прошедшие с 1956 года десятилетия язык сильно обновился, появилось много заимствованных и появившихся на своей почве слов, выражений, словосочетаний и аббревиатур, требующих единообразия в написании, - говорит доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Лингводидактика и межкультурные коммуникации» МГППУ Светлана Махмудова. - Так, только с начала 2020 года появилось множество слов и словосочетаний, касающихся ковидного периода в мире. Одни слова мы заимствуем в неизменном виде из иностранных языков (коронавирус), другие еще приспосабливаем к правилам русского языка (ковИд или кОвид, vax, ваксы, антивакцинщики и др.), третьи еще только появляются и не успели закрепиться (куар-код, кюар-код и др.), но все они уже есть в языке и необходимо как-то обозначить их форму и место в орфографии.

Мария Ровинская, член Орфографической комиссии РАН:

- Никаких революционных изменений не будет. Это краткий свод орфографических правил (именно орфографических, пунктуацию мы не берем). Туда войдут самые нужные, самые важные орфографические правила, которыми каждый из нас пользуется в обычной жизни. Это такое обобщение существующих орфографических справочников, включая правила 1956 года, работы Розенталя, Валгиной и Светлышевой и, конечно же, Полного академического справочника под редакцией Лопатина (2006 год). Именно на него, в первую очередь, ориентировались составители нового свода.

Дело в том, что практически все слова, которые включены в этот свод, уже описаны в сборнике Лопатина. Однако этот справочник, в отличие от правил 1956 года, не был утвержден правительством. Идея Минпросвещения, как раз и состоит в том, чтобы узаконить уже существующие правила. Единственное, что может произойти - будут уточнены какие-то формулировки, заменены примеры на более актуальные.