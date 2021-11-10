Сезон онлайн-распродаж: как безопасно и выгодно закупиться в День холостяка и Черную пятницу

Эксперты утверждают, что с учетом развития цифровых технологий, особенно в интернет-торговле, у ритейлеров достаточно инструментов, чтобы спрогнозировать покупательский спрос и подготовиться к нему заранее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В онлайн-продажах есть свои сезоны скидок. 11 ноября, например, наступит китайский День холостяка. А значит, будут скидки на Алиэкспресс. В конце ноября – «Черная пятница» и «Киберпонедельник». В общем, самое время купить то, что давно хотелось, с приличной скидкой.

- Учтите, ни флагманские модели техники, ни новые коллекции одежды никогда не участвуют в распродажах, - предупреждает читателей kp.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Задача ритейлера — стимулировать покупательский спрос и освободить место на складе для новой партии товаров. А для покупателя распродажи хороший шанс купить нужную вещь по очень привлекательной цене.

Эксперты утверждают, что с учетом развития цифровых технологий, особенно в интернет-торговле, у ритейлеров достаточно инструментов, чтобы спрогнозировать покупательский спрос и подготовиться к нему заранее. Исходя из этого, самые большие скидки на ближайших распродажах ожидаются на одежду и обувь — 50-80% и даже 90%.

- Объяснение здесь довольно простое, - говорит Артем Соколов, - если раньше производители выпускали коллекции к определенному сезону, то сейчас это происходит практически каждый месяц: распродажи позволяют продавцу регулярно обновлять ассортимент. Традиционно дисконт в 30-50% ожидаются в категориях товары для детей, товары для дома, спорта и творчества и других. Самый скромный размер скидки чаще всего на бытовую технику и гаджеты — обычно, хотя и не всегда, не более 20%: эти товары относятся к категории низкомаржинальных, и, если у магазина нет предварительной договоренности с производителем о возможной глубине скидки, увеличить ее довольно сложно.

ДИСКОНТ ДАЖЕ НА МЕБЕЛЬ

В нынешних распродажах есть еще одно отличие по сравнению с допандемийными годами. Теперь со скидками можно купить товары, которые никогда не были представлены в таких акциях, например, мебель и строительные материалы. С хорошим дисконтом можно также купить ювелирные изделия.

А вот еще одно наблюдение. Именно в этом году на некоторых маркетплейсах распродажи начались гораздо раньше традиционных сроков — еще в октябре.

- Одна из причин — желание распределить заказы по времени, чтобы избежать резких нагрузок на службы доставки, - поясняют в АКИТ. - Вторая — конечно, очень высокая конкуренция на рынке и стремление обеспечить лояльность клиентов. За первую неделю распродаж площадки отмечают двузначный рост заказов, что сопоставимо с показателями прошлого года. По итогам акции мы ожидаем, что объем интернет-продаж и количество заказов увеличится в два раза.

Разумеется, пандемия значительно повлияла на рынок интернет-торговли, став триггером для колоссальных изменений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КЛИЕНТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Разумеется, пандемия значительно повлияла на рынок интернет-торговли, став триггером для колоссальных изменений. Одно из самых заметных — приток новых участников. Практически не осталось магазинов, которые не имели бы сегодня своего онлайн-канала продаж или не были представлены на маркетплейсах.

Эксперты АКИТ приводят статистику. Сегодня свои товары выставляют более 200 тысяч поставщиков — это примерно в четыре раза больше, чем до пандемии. Изменилась и аудитория e-commerce: в этом году покупки в интернете делает более 60 миллионов человек (в 2019 г.— 47 млн чел.). При этом почти пятая часть всех заказов приходится на россиян 55+, до пандемии это были единичные случаи.

- Мы увидели также большое количество новых высококачественных сервисов, которые делают покупки в интернете еще удобнее, - отмечает Артем Соколов. - Например, 3D примерки обуви и ювелирных украшений, «живые» онлайн-видеоконсультации и, конечно, экспресс-доставку, без которой уже трудно себе представить современную электронную коммерцию.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ

Главный подводный камень на рынке интернет-торговли – возможность остаться без товара и без денег. В последние пару лет интернет-продажи выросли в разы, а вместе с ними активизировались и мошенники. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли советуют задуматься о надежности магазина. Если он принимает только электронную валюту или предлагает заплатить, например, «по номеру телефона», «по номеру карты», то это может оказаться сомнительной сделкой. Если с товаром возникнут проблемы, вам трудно будет предъявить претензии, ведь вы добровольно расстались с деньгами.

Поэтому покупайте товары на проверенных площадках, сориентироваться помогут отзывы покупателей в интернете. И помните — Закон о защите прав потребителей действует, независимо от того со скидкой или без вы приобрели товар.

КАК КУПИТЬ ТОВАР ВЫГОДНЕЕ

Прежде чем совершить заказ, нужно сравнить цены в разных магазинах — в интернете это сделать очень легко, и так можно найти наиболее выгодную для себя стоимость товара. При этом стоит иметь в виду: если вам предлагают понравившуюся вещь по цене в разы ниже среднерыночной — это повод для сомнений в добросовестности интернет-магазина.

Кроме цены, стоит обращать внимание на дополнительные сервисы, которые предлагает площадка — может быть дополнительная гарантия, хорошие условия доставки, участие в бонусных программах — этим стоит воспользоваться.

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