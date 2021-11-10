«Попросили прощения»: Родственники одного из кавказцев, избивших пассажира в метро, встретились с пострадавшим Романом Ковалевым

Ковалев попал в больницу, а кунаков задержали спустя двое суток. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве/ТАСС

Как стало известно KP.RU, уголовное дело об избиении пассажира метро тремя кавказцами в скором времени собираются передавать в суд. Напомним, 4 октября между «Партизанской» и «Измайловской» уроженцы Дагестана запинали 25-летнего Романа Ковалева, который сделал им замечание - молодые люди приставали к девушке. Ковалев попал в больницу, а кунаков задержали спустя двое суток. Дело передали в Следственный комитет, уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Всем троим светит реальный срок до 18 лет колонии.

- Расследование - в финальной стадии, все доказательства собраны, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Между тем сегодня в Москве родные одного из участников драки встретились с пострадавшим. Фото опубликовал адвокат Евгений Корчаго, представляющий интересы Романа Ковалева.

- Родственники одного из обвиняемых попросили через своего адвоката о встрече с Романом, он согласился, - рассказал KP.RU Евгений Корчаго. - Это мама, сестра и брат Гасана Залибекова, который непосредственно в избиении Романа Ковалева участия не принимал. Поэтому мы и согласились на встречу. Впрочем, со стороны родных остальных фигурантов уголовного дела таких предложений не было.

Фото опубликовал адвокат Евгений Корчаго, представляющий интересы Романа Ковалева. Фото: СОЦСЕТИ

По словам адвоката, Залибековы попросили у Романа прощения.

- Они говорили, что осуждают поведение Гасана и со своей стороны просят прощения у Романа. Их извинения Роман принял.

Впрочем, глядя на снятое пассажирами видео, когда дагестанцы лупят Ковалева руками и ногами, Залибекова «белым и пушистым» тоже не назовешь. Мало того, что он даже не пытается оттянуть друзей от лежащего на полу парня, так он еще и других пассажиров отгонял. На записи видно: на фоне кричащих и плачущих женщин кто-то пытается сделать движение, чтобы защитить парня, но Залибеков реве, размахивая руками: «Вы сейчас ***** все получите! Отойдите отсюда, *****».

Кстати, в отличие от своих друзей, приехавших в Москву на заработки, самого Гасана Залибекова в какой-то степени можно назвать москвичом. Его семья перебралась в российскую столицу еще несколько лет назад. Старшая сестра работает врачом, а мама - продавцом в магазине.

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