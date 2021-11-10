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10 ноября 2021 18:00

«Попросили прощения»: Родственники одного из кавказцев, избивших пассажира в метро, встретились с пострадавшим Романом Ковалевым

По информации KP.RU дело в скором времени собираются передавать в суд
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Ковалев попал в больницу, а кунаков задержали спустя двое суток. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве/ТАСС

Ковалев попал в больницу, а кунаков задержали спустя двое суток. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве/ТАСС

Как стало известно KP.RU, уголовное дело об избиении пассажира метро тремя кавказцами в скором времени собираются передавать в суд. Напомним, 4 октября между «Партизанской» и «Измайловской» уроженцы Дагестана запинали 25-летнего Романа Ковалева, который сделал им замечание - молодые люди приставали к девушке. Ковалев попал в больницу, а кунаков задержали спустя двое суток. Дело передали в Следственный комитет, уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Всем троим светит реальный срок до 18 лет колонии.

- Расследование - в финальной стадии, все доказательства собраны, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Между тем сегодня в Москве родные одного из участников драки встретились с пострадавшим. Фото опубликовал адвокат Евгений Корчаго, представляющий интересы Романа Ковалева.

- Родственники одного из обвиняемых попросили через своего адвоката о встрече с Романом, он согласился, - рассказал KP.RU Евгений Корчаго. - Это мама, сестра и брат Гасана Залибекова, который непосредственно в избиении Романа Ковалева участия не принимал. Поэтому мы и согласились на встречу. Впрочем, со стороны родных остальных фигурантов уголовного дела таких предложений не было.

Фото опубликовал адвокат Евгений Корчаго, представляющий интересы Романа Ковалева.

Фото опубликовал адвокат Евгений Корчаго, представляющий интересы Романа Ковалева.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам адвоката, Залибековы попросили у Романа прощения.

- Они говорили, что осуждают поведение Гасана и со своей стороны просят прощения у Романа. Их извинения Роман принял.

Впрочем, глядя на снятое пассажирами видео, когда дагестанцы лупят Ковалева руками и ногами, Залибекова «белым и пушистым» тоже не назовешь. Мало того, что он даже не пытается оттянуть друзей от лежащего на полу парня, так он еще и других пассажиров отгонял. На записи видно: на фоне кричащих и плачущих женщин кто-то пытается сделать движение, чтобы защитить парня, но Залибеков реве, размахивая руками: «Вы сейчас ***** все получите! Отойдите отсюда, *****».

Кстати, в отличие от своих друзей, приехавших в Москву на заработки, самого Гасана Залибекова в какой-то степени можно назвать москвичом. Его семья перебралась в российскую столицу еще несколько лет назад. Старшая сестра работает врачом, а мама - продавцом в магазине.

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