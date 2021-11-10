Прокуратура встала на сторону программиста, который слил записи пыток в колонии

Следственные действия в Областной туберкулезной больнице №1, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных. Фото: Следственное управление СК РФ по Саратовской области/ТАСС

Генпрокуратура России после проверки в саратовской областной туберкулезной больнице для заключенных (ОТБ-1), где лечение проходило через изощренные пытки, отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева, который слил правозащитникам видеоархив пыток в колонии.

Белорусский программист, отбывая в России срок за наркотики в 2021 году сумел сохранить и передать видеокадры со сценами насилия над обнаженными людьми сотрудников пенитенциарного учреждения. Всех пострадавших опознали. Выяснилось, что таким образом сотрудники саратовской тюремной больницы вымогали у родственников попавших к ним больных крупные суммы денег.

Источники во ФСИН России пояснили "Комсомолке", что подобный прессинг заключенных имеет место во многих колониях. Если местные "воры в законе" или заключенные узнают, что на воле осужденный украл солидную сумму или его родственники имеют недвижимость, его начинают "прессовать". Угрозы и давление продолжаются до тех пор, пока родственники осужденного не перечислят на указанные электронные кошельки несколько миллионов рублей.

По информации, которая дошла из Саратовской области, под ответственность попали сразу 18 сотрудников ФСИН, которые снимали издевательства на служебные камеры и телефоны. Еще 11 работников привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они все это замалчивали перед руководством.

После того, как Савельев передал правозащитникам скандальные кадры, он уехал из России в Беларусь, а затем во Францию, нарушив тем самым правила административного надзора. На этом основании ему отменили условно-досрочное освобождение, пригрозив, что придется отбыть остаток срока и хотели еще добавить наказание за "неправомерный доступ и копирование компьютерной информации".

Но теперь этой участи Савельев избежит: прокурор Саратовской области заявил о незаконности и необоснованности уголовного преследования бывшего заключенного. Он также отменил решение о заочном аресте программиста.