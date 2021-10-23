МВД объявило в розыск экс-заключенного, передавшего записи с пытками в тюремной больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заключенный саратовской тюремной больницы Сергей Савельев, который передал порталу Gulagu.net видеозаписи с пытками арестантов в исправительном учреждении, объявлен в федеральный розыск.

Согласно информации из базы розыска МВД России, Савельев разыскивается в рамках уголовного дела. По какой статье ведется производство, не уточняется.

Как писал сайт kp.ru, ранее следственное управление Следственного комитета по Саратовской области начал проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице.

Тем временем СК возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных под Саратовом.

Напомним, во вторник, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео жестоких издевательств над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии.