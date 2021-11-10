Депутат Бундестага беженцах на белорусско-польской границе: «Они идут в Германию, чтобы лечь грузом на нашу социалку»

Депутат Бундестага Петр Быстрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага Петр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») раскритиковал бездействие властей ФРГ и ЕС, занявших пассивную позицию в ходе кризиса с беженцами между Белоруссией и Польшей.

— В Шенгенском соглашении четко прописано: упразднение внутренних границ в ЕС идет рука об руку с усилением защиты внешних. Таким образом, Евросоюз обязан держать всех таких нелегальных «внедренцев» подальше от своей территории, — подчеркнул политик в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам господина Быстрона, сейчас повторяется ситуация 2015 года — когда стране Центральной Европы удается в одиночку отстаивать внешний контур ЕС. Только в прошлый раз это была Венгрия, построившая настоящую стену на границе с Сербией, откуда тогда шел основной поток беженцев; примечательно, что в обеих этих столицах — Варшаве и Будапеште — в отличие от Западной Европы, у власти стоят правоконсервативные правительства.

— Польские солдаты защищают нашу общую безопасность. И если ЕС воспринимает собственные разговоры о «европейской солидарности» серьёзно, он должен помочь Варшаве пресечь данную попытку проникновения, — говорит собеседник КП. — Как и в 2015 году, эти мигранты направляются в Германию, чтобы лечь грузом на ее социальную систему. На мой взгляд, правительство ФРГ должно послать миру четкий сигнал, что более не будет принимать экономических мигрантов (то есть людей, которые бегут из авторитарных стран Ближнего Востока не потому, что их преследуют за политические или религиозные убеждения, а «за длинным евро» — прим. ред.)

Напомним, последние дни в лесах между Белоруссией и Польшей тысячи мигрантов, прилетевших в Минск из Ирака и соседних стран, пытаются взять штурмом границу ЕС, чтобы попасть в Германию. Там, по мнению «гостей Европы», их ждет комфортная жизнь и теплый прием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Россию объявили крайней в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

«Простите, часовню тоже я развалил?..» - этими словами Шурика из великой кинокомедии только и можно ответить на обвинения властей Польши Москвы в организации кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Серьезнейшую проблему и даже трагедию Варшава превращает в дурной анекдот (подробности)