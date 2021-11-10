Почему отменен арест человека, вынесшего видео с пытками из тюрьмы: «Кому-то стало жутковато»

Саратов. Вид на Областную туберкулезную больницу, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных. Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Трогательно наблюдать за силовиками, когда они, спохватываясь, вспоминают... Не о репутации даже. О простой человечности.

Для этого, правда, требуется грандиознейший скандал. Ведь для человечности этой надо согрешить так разудало, чтоб даже все повидавшие власти российские поморщились и скомандовали: «Отставить!»

Так произошло и сейчас - прокуратура отменила уголовное дело против тюремного программиста Сергея Савельева, которого уже объявили в розыск. Напомню, что благодаря этому Савельеву в системе ФСИН уже месяц полыхает пожар - число уволенных и находящихся под следствием «тюремщиков» перевалило за третий десяток. Создана специальная следственная группа по разбору полетов провинившихся, а «Дело Савельева», говорят, может спровоцировать реформу всего ФСИН.

А все от того, что программист из Белоруссии, отбывая срок в Саратовской колонии, вынес с зоны записи видеорегистраторов. Десятки гигабайт отборнейших пыток – избиений, изнасилований. Это был типовой конвейер, с помощью которого чужими руками выбивали нужные показания и карали провинившихся. Видео было для служебного использования, с помощью этих кадров тюремное начальство шантажировало зэков. Правило простое – делай как велят, или будешь в зоне «опущенным».

Савельев совершил самоотверженный поступок – передал эти видео для публикации. И, понимая, что его ждет – пустился в бега (сейчас он запросил убежище во Франции). Правоохранительная система, кажется, растеряна – все новые и новые страшные кадры (последние были опубликованы накануне) издевательств показывают, что в тюремной системе многовато садистов. Поэтому в поиске крайних было вполне естественно желание срочно арестовать… самого Савельева. Не наградить, как человека, указавшего на подпольные пыточные. А арестовать, как виновника всех проблем.

И этого смельчака, опубликовавшего видео пыток, в итоге арестовали - пусть и заочно - по формальному поводу: он, дескать, не имел на это право, так как эти материалы (изуверства и изнасилования) были для служебного пользования.

Но тут, похоже, кому-то наверху стало жутковато от этой кафкианской истории.

Прокурор Саратовской области Филлипенко обратился в суд: «Прошу постановление районного суда города Саратова от 18 сентября 2021 года отменить, производство об избрании Савельеву Сергею Владимировичу меры пресечения в виде заключения под стражу отменить».

Это не хэппи енд, конечно. Беда в том, что даже если всех виновных арестуют, а тюремную больницу, где и происходили истязания, снесут – ничего не изменится. Без реформы всей тюремной системы пытки в том или ином виде наверняка продолжатся, потому что, похоже, это не просто ее часть, а может быть, даже теневой фундамент.