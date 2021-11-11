Ошарашивающие Египетские каникулы: ныряния в обнимку с ковидом, тарелки с кашлем и аэропорт терпения

На Красном море наладили новый бизнес - лечение от коронавируса под водой Фото: Shutterstock

Россиянам открыли чартерный Египет. Это ближайший круглогодичный морской курорт. Теперь свои "ковидулы" жители России едут проводить выдыхая углекислый газ в разноцветных рыбок в Красном море. А где же еще в ноябре относительно недорого получить рекомендуемый врачами витамин Д?

Но то, что увидел на египетских курортах корреспондент «КП», повергло его в шок.

КАШЛЯЮЩИЕ ДАЙВЕРЫ

- Температуру сбивает морская вода замечательно, - хвалится на пляже загорелый москвич по имени Дмитрий. - Еще вчера утром прилетел, градусник зашкаливал - 38,7. После купания 37,5. Сестра вколола дозу дексаметазона по израильской методике - второй день уже - 35,5. И никаких вам там цитокиновых штормов для бедных, только прилив сил и прекрасная сатурация - 97-98. Вот только жаль, что запахов моря уже совсем не ощущаю.

- Как же долетел?

- Давно купил сертификат, твердо решил, что лучше переболеть по-настоящему, чем колоться и все равно потом болеть. Наглотался жаропонижающих и вперед!

На Красном море картина маслом: группы в разноцветных купальниках, закинув головы за буйки, интенсивно полощет рты, характерно откашливаясь. Другие ныряют поглубже с инструкторами, раз за разом заставляя "обновляться" легкие. Оказывается, в Египте вовсю развиваются "курсы реабилитации" для ковидных больных, которые специализируются на дыхательной гимнастике в воде.

Вот только здоровым такое соседство может сильно не понравиться - оборудование для дыхания-то одно. Потому, официально о том - молчок. И не наш клиент на этом рынке основной. Оказывается, в Египет по такой схеме едут "лечиться" англичане и американцы.

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Египтяне и европейцы - не брезгливые братья. Это ведь первые скормили вторым с 14 по 18 век почти всех своих мумий в виде лекарств. Вот и сейчас клиника 5 звездочной гостиницы хлопает дверьми - глазницами все ночи напролет. Медикаменты в местных аптеках на удивление дешевы и разнообразнее российских аналогов.

Полотенца с пляжей забирает персонал. Новые по номерам развозит молодой египтянин в маске по имени Басср. Каждые 30 метров он останавливает тележку и, обливаясь потом, задыхается. Болеет не первый день и явно тяжело. Лечиться ему просто некогда - так не собрать 600 долларов на учебу. Многие учатся в институте рядом с отелем.

В ресторанах отеля на входе приезжая из Индии. Она проводит по руке электронным термометром, но на цифры не смотрит. Все исключительно для вида, обязательно лишь ношение целлофановой перчатки для шведского стола на одной руке. Зато все без масок. Чихают и кашляют постояльцы отеля прямо в еду. Ну, а что тут такого…

Наоборот! Тот, кто в маске, становится объектом надзора со стороны шеф повара. За такой белой вороной пристраивают менеджера с пачкой сменных целлофановых перчаток. Он ходит по пятам и всякий раз спрашивает у подозреваемого: "Как дела?" Будто чего-то ждет...

ОТРИЦАНИЕ ТЕРАКТА

Все эти мои наблюдения в Египте могли просто остаться в личной памяти, а потом быстро стереться. Но все решил отъезд. Вы ведь наверняка помните, что египтяне так и не признали на официальном уровне теракт, который произошел на борту российского самолета, летевшего из страны пирамид 31 октября 2015 года. Тогда в одно мгновение от взрыва погибнет 217 пассажиров и 7 членов экипажа. А ведь были заявления террористов, и даже история сотрудника аэропорта Шарм-эш -Шейха, который взрывчатку пронес на борт за деньги.

И все мы потом не раз слышали по телевидению, что с тех пор египетские власти сделали "все возможное", чтобы авиасообщение между нашими странами стало "абсолютно безопасным". Разогнали по пустыням всех террористов, аэропорт окружили бронетехникой со щитами. Вот и чартеры в Россию открыли.

Но пусть вас не переполняют иллюзии.

ОБНИМАШКИ В АЭРОПОРТУ

Да, аэропорт Шарм-эш-Шейх по всему периметру в плотном кольце вооруженной охраны. Туристов туда доставляют за 5 часов. А знаете для чего? Для того, чтобы все это время они стояли в очереди. Именно стояли!!! Все пять часов!

Первая зигзагообразная очередь на входе в аэропорт. Не хочешь платить сборщику на входе 50 долларов - простоишь для разминки 30 минут. Просвечивают багаж, ручную кладь, ощупывают: женщины - женщин, мужчины - мужчин. Египтяне требуют от сильного пола поставить ногу на высокий стул, чтобы не наклоняться, ощупывая руками ваш пах. Наклон к вашему паху их, похоже, унижает. Женщины проводят руками по груди и ягодицам пассажирок и детей. Когда такой осмотр проводится в аэропорту однажды, это можно объяснить мерами безопасности. Но меня за этот день трогали руками раз пять спрашивая: «Как дела?». Возможно, именно так в Египте представляют знаменитый израильский профайлинг (израильтяне задают порой неоднозначные вопросы, чтобы вывести потенциального террориста из состояния равновесия). Эта мысль позволяла мне сохранять хладнокровие, но сравнительно недолго. Следующая очередь из пассажиров с двух рейсов ведет к двум (!) досмотровым комплексам! Она началась сразу за первой и затянулась на два с лишним часа.

Эта змееобразная очередь с чемоданами, малыми детьми, стариками. Не присесть: сзади напирают, мужчины то и дело цепляют друг друга, дети сопят и плачут, женщины вздыхают, интеллигенты вспоминают что-то изощренное из мата. Никто не шутит, многие в масках. Но ни о какой дистанции между пассажирами речи не может быть вообще!

ПЛАТИ И ИДИ

- Старый осел! Куда вперед детей? - вырывается из толпы в сторону седовласого функционера с заштопанным рюкзачком. Он гребет, уверенно подпираемый сзади женой в рамке, расталкивая по дороге чужих детей зависших в телефонах. Люди в очереди-змее начинают активно хлопать, египетские служащие аэропорта стыдливо отворачиваются.

- Мы опоздали, заплатили 100 евро, дайте пройти без очереди. У нас улетает самолет, надо успеть, вы просто не понимаете, - бубнит тот с точно таким же выражением лица, как у того самого пойманного с лосем Рашкина.

- В глаза смотри! У нас один самолет, а ты сволочь вперед детей лезешь, - народ снова хлопает в ладоши. Но бессовестных не остановить. Они еще не знают, что за этим досмотром последует третий, а потом еще четвертый. И там придется стоять рядом с обманутыми или опять платить и двигать вперед.

Ведь даже чтобы попасть в зал на посадку, тоже надо пройти на «просветку», где ждет пятое ощупывание с улыбкой и «Как дела?». При этом женщинам и детям нигде не присесть, никаких сидений или бахил, где требуется прохождение досмотрового оборудования без обуви. Просто нет никакой возможности сходить в туалет. Абсолютно чудовищно безразличное отношение к маленьким детям со стороны сотрудников аэропорта!

Родители начинают орать «открывай-пропускай». Персонал не обращает на скандирование никакого внимания.

ЭТО КАКОЕ-ТО ДЕЖАВЮ

За все эти 5 часов досмотров и осмотров у меня 9 раз просили показать паспорт и посадочный. Фотографировали и дважды сканировали пальцы рук. Уже перед посадкой попросили медленно крутиться вокруг себя на сканере. А у женщин в сумочки опустили прибор для проверки на взрывчатку, после чего приклеили им на паспорта круглые наклейки о взятии ПЦР теста! Детям тоже...

При этом замочек на моем рюкзаке после всех принятых мер безопасности остался висеть нетронутым (чтобы случайно ничего не выпало при сканировании).

Ни один из египетских пограничников не попросил меня достать зарядное устройство, включить телефон или фонарик, не поинтересовались, а что у меня за фотоаппарат. Бутылку воды пронес через все 5 досмотров! А если бы это была не вода?

Все сотрудники аэропорта Шарм-эш-Шейха делали вид, что усиленно что-то искали, а на самом деле собирали деньги с групп пассажиров, которые опаздывали либо не желали мучительно долго стоять. И не надо даже путать все это с новой услугой (что тоже дико) Fast Track (ускоренная посадка), которая стоит в два раза дешевле для сокращения досмотра в курортных аэропортах Египта. Вся эта история напомнила мне хитрых гаишников, которые когда-то любили создавать пробки, чтобы наказать самых нетерпеливых. Тех, кто шпарит по обочине. Но ведь где валюта гуляет без контроля, можно не только заказать себе «зеленый коридор», пролететь по обочине, но и найти того, что пронесет на борт самолета что-нибудь запрещенное. Ту же взрывчатку...

Наш самолет вылетел в Россию с опозданием на 2 часа. И это, оказывается, дело для аэропорта Шарм-эш-Шейха вполне заурядное. По словам стюардесс задержки рейсов по вине египтян регулярны.

- Три дня назад багаж догружали вручную три часа, - говорят бортпроводницы отпаивая пассажиров кофе и чаем на борту самолета.

То есть при всем бардаке в аэропорту Шарм-эш-Шейха не могут настроить работу автоматической системы погрузки багажа. А когда этим заниматься, если интереснее получать валюту и ощупывать, издеваясь над пассажирами. При этом не переставать заявлять, что делается это все именно по настоянию российской стороны. Для блага самих же россиян, которые решили махнуть на Красное море.

П.С

Ценю безопасность в любых проявлениях. Но то, что происходит а аэропорте Шарм-Эш-Шейха - считаю позором и унижением. Чтобы не подумали, будто одному мне «не повезло», достаточно почитать более 300 интернет-откликов российских туристов под "аэропортом Шарм-эш-Шейх".