Илья Авербух об «Анне Карениной»: «Это спектакль, который должен оставить послевкусие»

В такое непростое время для культурно-массовых мероприятий, Илья Авербух, не испугавшись всех антиковидных мер, представил свое творение жителям Москвы. Фото Александры Никольской

«Анна Каренина» добралась до столицы! Весь летний сезон поклонники Ильи Авербуха и фанаты фигурного катания могли увидеть спектакль на льду только в Сочи, а теперь в ДС «Лужники» с размахом прошла презентация постановки от заслуженного мастера спорта России. Под крышей дворца спорта собрался звездный состав фигуристов: Алексей Ягудин, Евгения Медведева, роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина и многие другие.

В такое непростое время для культурно-массовых мероприятий, Илья Авербух, не испугавшись всех антиковидных мер, представил свое творение жителям Москвы.

- Каждый новый спектакль хочется идти вперед, - поделился с kp.ru фигурист. -Здесь (в спектакле «Анна Каренина») сложность состояла в том, что работа началась еще 2 года назад, в том году премьеру переносили из-за локдауна. «Анна Каренина» - это взрослый и серьезный спектакль. Это не прекрасное семейное новогоднее шоу, это спектакль, который должен оставить послевкусие. В этом спектакле, в отличии от других, нет музыкальных композиций, в которых поется и, тем самым, объясняется, что происходит. Это ледовый балет, где все говорится исключительно хореографией. Да, у нас есть вокальные партии, причем, две из них оперные и одна – джазовая. Все остальное – только хореография. И это вызов, потому что так еще никто не делал.

Фото Александры Никольской

Поддержать спортсмена и продюсера пришла Ксения Бородина с дочками Теей и Мией. Напомним, сейчас телеведущая активно снимается в проекте Первого канала «Ледниковый период».

- Я очень полюбила лед, он меня не отпускает, -признается kp.ru Ксения. - Даже пришла сюда поддержать своих друзей, потому что там на льду мы уже, как семья. И, конечно же, хочется посмотреть сегодня на своих учителей, поучиться чему-то у них.

Жена Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова тоже присутствовала на премьере. Она трогательно снимала супруга на телефон, когда тот давал интервью «акулам пера».

- Лиза меня бесконечно поддерживает. Она всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть, — сказал режиссер-постановщик на премьере. — Я очень рад возможности поговорить на языке искусства со зрителем, и, конечно, Лев Николаевич мне помогает в этом бесконечно. Опираться на русскую классику вдвойне ответственно, но это и дает силы идти вперед.