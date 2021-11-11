Мошенники заставили доверчивую учительницу набрать кредитов на 9 млн рублей, за которые она не сможет расплатиться

Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного крупного банка Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 50-летняя Ирина К.*, учительница русского языка и литературы одной из школ подмосковного Краснозаводска. Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. Ирина Викторовна рассказала полицейским, что в начале октября ей на телефон позвонил неизвестный человек.

Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного крупного банка и сообщил, что в отношении нее происходят мошеннические действия. Лже-банкир переключил звонок Ирины на своего сообщника, якобы сотрудника правоохранительных органов, который убедил женщину сотрудничать со следствием для поимки преступников, покушающихся на счета и сбережения учительницы.

Ирина Викторовна дала свое согласие и стандартная мошенническая схема «завертелась». На протяжении месяца женщине звонили различные люди, которые представлялись то сотрудниками банка, то офицерами полиции и других силовых структур. Мошенники отправляли учительницу в различные банки, где она должна была оформлять на себя кредиты и переводить деньги на специальные, защищенные счета. По версии аферистов это должно было помочь полицейским задержать преступников, а после поимки - все долги женщины спишутся. Ирина послушно выполняла все указания мошенников и все больше влезала в долги.

«Спустя почти месяц потерпевшая почувствовала неладное и поняла, что ее обманывают. Женщина обратилась в полицию и написала заявление. Всего Ирина К.* успела оформить 7 кредитов в 6 разных банках на общую сумму 8 870 000 рублей. Все деньги женщина перевела преступникам, на продиктованные ей счета.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных преступников, которые обманом вынудили школьную учительницу взять кредиты почти на 9 млн рублей и отдать все деньги им.

* - имя изменено.

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