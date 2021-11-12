Люди стали холоднее: ученые пытаются понять почему. У них новая гипотеза

Парадокс: современные девушки стали "горячее", чем в позапрошлом веке, но при этом подостыли телом Фото: Shutterstock

О том, что в 19-м веке люди были теплее, еще в прошлом году сообщили ученые из медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University, School of Medicine). Под руководством профессора медицины Джулии Парсонет (Julie Parsonnet, a professor of medicine) они «подняли» несколько баз данных – от старинных до современных, охвативших «температурные замеры» почти миллиона человек, произведенные за 157 лет. И обнаружили, что за это время градусники, поставленные мужчинам, стали показывать в среднем на 0, 59 градуса Цельсия меньше. Женские тела похолодели на 0,32 градуса.

В 19-м веке температура в 36,6 градуса считалась пониженной, а температура в 37 градусов – как раз нормальной. Об этом свидетельствовал в своих трудах немецкий физиолог Вундерлих (Carl Reinhold August Wunderlich). К такому выводу они пришел в 1851 году, после того, как проанализировал несколько миллионов показаний термометров - тех, которые держали под мышками, во рту и в задницах 25 тысяч пациентов больниц и поликлиник Лейпцига. В их архивах имелись соответствующие записи.

Современные медики предположили: либо температуру мерили как-то неправильно, либо наших не столь уж далеких предков нагревали возникающие время от времени воспалительные процессы и хронические бактериальные инфекции. Однако вскоре выяснилось, что к сегодняшнему дню прохладнее стали даже те люди, которые страдали от инфекций чаще других – например, в диких племенах индейцев Южной Америки.

Джулия Парсонет и ее подопечные не сомневались, что в 19-м веке температуру мерили все же правильно. А причина ее понижения, спустя два века, в другом. Согласно их гипотезе, у людей замедлился метаболизм, скорость которого и отражает температура тела. Скорость снизилась на 6 процентов. Но чем конкретно, в итоге, вызвано «торможение», повлекшее за собой «температурную аномалию», осталось загадкой.

Прежде людей нагревали более интенсивные физические нагрузки.

Свое объяснение недавно предложили исследователи из Гарвардского университета (Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University), выступив с очередной гипотезой в специализированном журнале Current Biology.

Они «копнули» еще глубже – вплоть до температур 1820 года. А копнув, подтвердили и существование феномена, и его количественные показатели, выявленные коллегами-предшественниками, равно, как и их идею о том, что дело в скорости метаболизма.

В конце концов гарвардцы предположили, что метаболизм замедлдился из-за того, что со времен промышленной революции и в следствии нее снизились физические нагрузки – в среднем на 27 минут в день. Что как раз и соответствует тем 6 процентам. Короче, мало двигаться стали - и дома и на работе. Вот и остыли.