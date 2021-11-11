«Бёздей в хату!»: как близкие поздравили Михаила Ефремова с 58-м днем рождения

Михаил Ефремов с женой Софьей. Артист сам позвонил супруге на свой день рождения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Ефремов будет еще пару дней читать поздравления с днем рождения. Пришли рукописные письма, а также артисту распечатали сообщения, которые отправили через систему ФСИН электронной почтой. 10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 58 лет. День рождения актер провел в колонии, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Приговор суда - 8 лет колонии общего режима, после апелляции – 7, 5 лет. В колонии под Белгородом Михаил Олегович находится уже 12 месяцев. Рассказываем кто и как поздравил актера в местах заключения.

В социальных сетях созданы несколько групп в поддержку Михаила Ефремова, где его поклонники и друзья делятся новостями. Последние две недели регулярно появлялись напоминания о скором дне рождения артиста. Вместе с ними публиковали адреса для отправки писем в колонию обычной почтой и электронной – эти сообщения заключенным распечатывают. В ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области ко дню рождения должны были получить много поздравлений – люди массово отчитались в социальных сетях о поддержке Ефремова.

Родные не хотят рассказывать о заключенном. Теперь самые близкие люди артиста рады, когда в прессе ненадолго «забывают» о Ефремове. А вот коллеги Михаила Ефремова поделились с нами информацией. Оказывается, было бесполезным делом массово высылать посылки ко дню рождения Ефремова – их приходит очень много, но есть ограничения. Поэтому не нужно обижаться, когда посылка пришла назад – ее могут даже не забирать с почты, так как лимит исчерпывается быстро.

Вера Таривердиева и ее последняя встреча с Ефремовым. Декабрь 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ

Товарищи Ефремова 10 ноября собирались, чтобы поговорить и отметить его день рождения. Коллега Михаила Ефремова рассказал kp.ru: «Позвонить Михаилу Олеговичу нельзя. А вот он сам совершает звонки. Часто звонит жене, детям, сестре. Выходит, что сам звонил на день рождения Софье и так получил от детей и жены поздравления. Друзьям звонит, конечно, реже, чем родным. Глобальные новости ему не сообщаем. Там есть телевизор. Пишем и сообщаем про жизнь - театральные сплетни, семейные и дружеские новости, куда ездили, что нового сообщаем. В социальных сетях в группах в поддержку Михаила Олеговича писали и коллеги, и друзья: не нужно так много посылок. Люди могут отправлять их «тоннами», а есть ограничения – не более 25 кг в месяц. Есть пенсионерки, которые хотят по тысяче рублей с пенсии высылать, есть обеспеченные люди – с другими суммами. Однако и на денежные перечисления есть ограничения. Желающих поддержать много. Много вопросов про здоровье - у него все нормально».

Коллеги рассказывают, что к «дяде Мише» другие заключенные относятся прекрасно. А вот из-за пандемии в колонии случается карантин, поэтому жена Ефремова Софья в этом году смогла только один раз приехать к мужу в колонию. Сестра Анастасия Ефремова тоже хотела повидаться с братом, но и ее поездка сорвалась из-за назначенного карантина. В семье все дружат, общаются. Друзья успели заранее передать свои слова поддержки – так поэт Орлуша отправил стихотворное поздравление. На день рождения коллеги и близкие публиковали поздравления в адрес Михаила Ефремова.

Ольга Ефремова (племянница):

- Дорогой дядя Миша, с днем рожденья! Самое главное, пожалуйста, будь здоров! Наш любимый, гениальный и самый добрый. Пусть все разрешится, мы тебя все очень ждем. Мы всегда с тобой.

Вера Таривердиева:

- Очень хотелось поздравить Мишу Ефремова с днем рождения. На удачу набрала его мобильный номер. Автоответчик. Наговорила, что смогла. Наша последняя встреча. Декабрь 2019 года. После замечательной читки пьесы Пауля Барца «Ужин в четыре руки». О возможной встрече Генделя и Баха. Миша был Генделем. Женя Дятлов Бахом. Чудесный вечер. Надеюсь, что наша встреча с Мишей все-таки состоится. Я ему и нам этого желаю».

Гоша Куценко:

- Хочу поздравить моего любимого друга с днем рождения! И пожелать здоровья и скорейшего возвращения домой. К своим друзьям. Мы тебя очень любим и ждем.

Поэт Орлуша написал и отправил другу стих в колонию. Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Орлов (Орлуша) написал другу на день рождения стих-поздравление:

С днем рождения, Миша! Я не буду за тебя сегодня пить,

И на тост не буду напрягать умишко.

Что желаю? Я тебе желаю жить.

Просто жить до нашей скорой встречи, Мишка.

Жить, когда в душе такие холода,

Что не выскажешь и не опишешь в книжке.

Жить, когда беда слагается в года,

Жить, когда ни дна не видно, ни покрышки.

Что у нас тут? Новостей хороших нет.

Хорошо, что про тебя давно не пишут.

О! Закрылся нафиг «Гражданин поэт»

Впрочем, думаю, что ты уже наслышан…

Ну а ты чего? Живешь по распорядку?

Заправляешь утром койку самолично?

Не скажи еще, что делаешь зарядку,

И вообще давно ведешь себя прилично?

Знаешь, Миша, за такое поведенье,

Как положено дружку и демократу,

Поздравляю, друг сердечный, с днем рожденья,

Как у вас там говорится? Бёздей в хату!

Я мечтаю: ты вернешься и проснешься

Поутру в моей каморке на диване,

У Хабенского во МХАТе тусанешься,

Захреначишь им Треплева в «Дяде Ване».

Впрочем, ты меня давно, Ефремов, знаешь,

Для меня театр - это дохлый вечер.

Просто извести, когда ты приезжаешь,

Где бы ни был, я тебя, Мишаня, встречу.