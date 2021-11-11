Шоу «Ледниковый период»: Загитова попросила Милохина нашептать ей в ушко про поцелуй Медведевой

Фото: Максим ЛИ

Парадоксально прозвучит, но все эти прокаты с поддержками — чуть ли не самое скучное, что только может быть в шоу «Ледниковый период». Ну правда (на мотив интонации Натальи Селезневой из «Ивана Васильевича» — «Ну Иоанн, ну Грозный!»): ну каток, ну музыка, ну дилетант стал получше кататься и даже не уронил партнершу. Костюмы. Если вы не умеете разбирать тонкости этого сложного и каторжного вида спорта, отличить один элемент от другого никогда не получится. Поэтому куда интереснее следить за тем, что происходит вокруг шоу — за кулисами, между участниками и даже ведущими. Тем, что рождается и витает надо льдом.

Фото: Максим ЛИ

Седьмой выпуск «Ледника» посвящен мюзиклам. Скажем прямо, одна из самых заезженных тем на российском ТВ, но постановщик Илья Авербух подошел к вопросу максимально нетривиально. «Призрака оперы», слава богу, не увидим. Будут номера на песни из «Обыкновенного чуда», «Привидения», «Отверженных», оскароносного «Ла-Ла-Лэнда» и так далее. Некоторые даже появятся на коньках в костюме гориллы.

И чем ближе к финалу, тем динамичнее, как опытный драматург-продюсер, Авербух продолжает нагнетать главную мелодраматическую интригу шоу: якобы романтические отношения Евгении Медведевой и Дани Милохина. Мало того, что блогер набил медвежонка с сердечком на тоненькой своей ножке, чуть ли не после каждого проката пару облепляют журналисты, как бы подталкивая к признанию — ну когда, когда уже объявите себя парой не только на льду?

И как бы удовлетворяя запросы аудитории, в этот раз Даня и Женя разыграли на катке Ромео и Джульетту. Конечно, не обошлось и без поцелуя. Правда, настолько мимолетного и безобидного, что Денис Дорохов из закрытого шоу «Игра» явно огорчился бы (шоумен разыграл сцену, где в образе невесты поцеловал коллегу взасос). Ни итальянской, ни французской страсти в нем не было. Впрочем, для первого раза, может и вполне сойдет?

Фото: Максим ЛИ

По крайней мере, ведущая проекта — олимпийская чемпионка Алина Загитова, появившаяся на льду в красивом белоснежном платье с запахом и воротником-стойкой — попыталась уточнить именно это.

— Каково это, растрогать до слез номером? — спросила Алина партнеров.

— Это показатель того, что у нас получилось, — ответила Женя.

— Если честно, то у меня тоже такой комочек в горле пробежал, — как всегда непосредственно и от того чуть загадочно ответил Даня. Дальше вопросы были только ему. И это тоже мнимая микроинтрига проекта — противостояние Загитовой и Медведевой, проявленное даже в неравномерном распределении внимания в интервью ведущей.

Фото: Максим ЛИ

— От чего у тебя такой артистизм? — поинтересовалась Загитова. — Может, от «ТикТока»?

— Это от Жени и от Ильи, — видимо подразумевая Медведеву и Авербуха, ответи парень.

— Мне показалось, что у тебя чуть-чуть тряслись ноги. — продолжила дожимать блогера ведущая, игнорируя его партнершу. — Ты волновался?

— Да, я волновался, как обычно, на самом деле, но не заметил, чтобы ноги тряслись, — честно сказал Милохин.

— Всех интересует, в конце вы все-таки поцеловались или это был сценический поцелуй? — подвела к главному Алина.

— Это наш секрет, — сказал Даня.

— Надеюсь, на ушко вы потом мне скажете, — внесла изюминку в традиции парного катания Алина.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.40