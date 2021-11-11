Может ли Лукашенко на самом деле перекрыть газопровод «Ямал – Европа»

Минск. Пульт управления компрессорной станции "Минская" магистрального газопровода "Ямал – Европа". Фото: Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

КРАН ОТ ТРУБЫ НАХОДИТСЯ В РОССИИ

Белоруссия не может перекрыть поток голубого топлива, который идет в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». У них просто нет ключей от вентилей. Об этом в интервью Радио «КП» сообщил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

- Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью компании Газпром. Управляются они российской компанией, - отметил Симонов. - Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос: «на каком основании это будет сделано?».

По словам эксперта, сегодня рынок складывается так, что Россия, наоборот, наращивает поставки газа в Европу. Газпром уже заполнил российские газовые хранилища и теперь то же самое делают в Старом Свете.

- Нам не нужно перекрытие транзита, - констатирует Симонов. - На полную мощность работает украинская труба, другие системы. В этом плане мы не сторонники эскалации, так что думаю, что речь идет об эмоциональных заявлениях, реализованы они на практике не будут.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что газопровод «Ямал -Европа» может быть перекрыт Александр Лукашенко сказал, когда Польша сообщила, что рассматривает вопрос полного "закрытия" границы с Республикой Беларусь из-за кризиса с мигрантами.

- Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить, - заявил белорусский лидер.

ДОРОГИ ВАЖНЕЕ

А вот, что Лукашенко может сделать, так это лишить Европу транзита грузов в Россию и Казахстан, который проходит через Белоруссию.

- Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте, - парировал президент Белоруссии. - Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?

Что будет — предугадать сложно, отмечает председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

- Могут быть самые неожиданные последствия, - говорит Янин. - Мы не представляем насколько зависим от транзита товаров, сырья, станков через Белоруссию. Если совсем просто, то на какой-то период поставки могут быть приостановлены, пока компании не найдут новые каналы. Это будет связано с ростом расходов, что может отразиться и на ценах.

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ОСТАНЕМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?

Причем, ситуация на рынке может оказаться очень плохой, считает эксперт. Белоруссия — ключевая транзитная страна на пути товаров из Европы в Россию и наоборот. Если граница будет закрыта с одной или другой стороны, то в России могут начаться перебои с лекарствами, товарами длительного пользования.

- Все, что угодно. Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику. Для нашей страны такое закрытие может быть достаточно проблематично.

А вот для Минска последствия могут быть не «проблематичными», а критичными.

- Главным пострадавшим без сомнений окажется Белоруссия, - считает Дмитрий Янин. - Страна 20 с лишним лет живет транзитом и в одну и в другую сторону. Это огромная статья дохода. Кроме того, белорусские перевозчики лишатся большей части доходов. У нас будет дефицит и некоторые затруднения, а в Белоруссии все будет намного печальнее. У них экономика меньше и они намного больше зависимы от транзита.

Тем более, что Польша — один из главных торговых партнеров Белоруссии, несмотря на дипломатические отношения.

А ЧТО ЕВРОПА

Сами поляки тоже, очевидно, не хотят закрытых границ. По данным Министерства развития Польши, только за первый квартал этого года импорт белорусских товаров в страну вырос почти на 40%. В целом товарооборот между Варшавой и Минском за это время вырос на 20,3%.

Что касается блокировки поставок газа, то на эти слова в ЕС уже ответили. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентильони во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европа не позволит Лукашенко запугать себя угрозами.

- В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — подчеркнул Джентильони.

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