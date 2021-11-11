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11 ноября 2021 20:08

Может ли Лукашенко на самом деле перекрыть газопровод «Ямал – Европа»

Эксперты оценили заявление Минска о возможном прекращении транзита российского газа в Европу через Белоруссию
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
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Минск. Пульт управления компрессорной станции "Минская" магистрального газопровода "Ямал – Европа". Фото: Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

Минск. Пульт управления компрессорной станции "Минская" магистрального газопровода "Ямал – Европа". Фото: Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

КРАН ОТ ТРУБЫ НАХОДИТСЯ В РОССИИ

Белоруссия не может перекрыть поток голубого топлива, который идет в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». У них просто нет ключей от вентилей. Об этом в интервью Радио «КП» сообщил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

- Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью компании Газпром. Управляются они российской компанией, - отметил Симонов. - Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос: «на каком основании это будет сделано?».

По словам эксперта, сегодня рынок складывается так, что Россия, наоборот, наращивает поставки газа в Европу. Газпром уже заполнил российские газовые хранилища и теперь то же самое делают в Старом Свете.

- Нам не нужно перекрытие транзита, - констатирует Симонов. - На полную мощность работает украинская труба, другие системы. В этом плане мы не сторонники эскалации, так что думаю, что речь идет об эмоциональных заявлениях, реализованы они на практике не будут.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что газопровод «Ямал -Европа» может быть перекрыт Александр Лукашенко сказал, когда Польша сообщила, что рассматривает вопрос полного "закрытия" границы с Республикой Беларусь из-за кризиса с мигрантами.

- Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить, - заявил белорусский лидер.

ДОРОГИ ВАЖНЕЕ

А вот, что Лукашенко может сделать, так это лишить Европу транзита грузов в Россию и Казахстан, который проходит через Белоруссию.

- Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте, - парировал президент Белоруссии. - Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?

Что будет — предугадать сложно, отмечает председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

- Могут быть самые неожиданные последствия, - говорит Янин. - Мы не представляем насколько зависим от транзита товаров, сырья, станков через Белоруссию. Если совсем просто, то на какой-то период поставки могут быть приостановлены, пока компании не найдут новые каналы. Это будет связано с ростом расходов, что может отразиться и на ценах.

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ОСТАНЕМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?

Причем, ситуация на рынке может оказаться очень плохой, считает эксперт. Белоруссия — ключевая транзитная страна на пути товаров из Европы в Россию и наоборот. Если граница будет закрыта с одной или другой стороны, то в России могут начаться перебои с лекарствами, товарами длительного пользования.

- Все, что угодно. Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику. Для нашей страны такое закрытие может быть достаточно проблематично.

А вот для Минска последствия могут быть не «проблематичными», а критичными.

- Главным пострадавшим без сомнений окажется Белоруссия, - считает Дмитрий Янин. - Страна 20 с лишним лет живет транзитом и в одну и в другую сторону. Это огромная статья дохода. Кроме того, белорусские перевозчики лишатся большей части доходов. У нас будет дефицит и некоторые затруднения, а в Белоруссии все будет намного печальнее. У них экономика меньше и они намного больше зависимы от транзита.

Тем более, что Польша — один из главных торговых партнеров Белоруссии, несмотря на дипломатические отношения.

А ЧТО ЕВРОПА

Сами поляки тоже, очевидно, не хотят закрытых границ. По данным Министерства развития Польши, только за первый квартал этого года импорт белорусских товаров в страну вырос почти на 40%. В целом товарооборот между Варшавой и Минском за это время вырос на 20,3%.

Что касается блокировки поставок газа, то на эти слова в ЕС уже ответили. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентильони во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европа не позволит Лукашенко запугать себя угрозами.

- В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — подчеркнул Джентильони.

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