Может ли Евросоюз наказать "Аэрофлот" за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши и как именно

По данным западной прессы, против нашей авиакомпании могут ввести санкции за «перевозку беженцев» в Минск Фото: Мария ЛЕНЦ

ТЫ ВИНОВАТ ЛИШЬ ТЕМ…

Кто бы сомневался! Европа с Минском выясняют отношения из-за тысяч мигрантов, которые столпились на польско-белорусской границе и пытаются пробиться в ЕС. А крайней некоторые деятели пытаются назначить Россию.

Сначала польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что «движущая сила» этого кризиса находится в Москве. А теперь появилась информация, что Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота».

Эту информационную бомбу взорвало американское агентство Bloomberg. Правда, безжалостно (и юридически грамотно на случай суда с тем же «Аэрофлотом») лишив читателя всякой конкретики.

Как пишет агентство, некий неназванный чиновник Евросоюза поведал журналистам следующую информацию. Из-за миграционного кризиса, который разразился на польско-белорусской границе, Европа хочет ввести дополнительные санкции против Минска. Заодно чиновники вроде бы обсуждают введение санкций против «Аэрофлота», а также турецкого перевозчика Turkish Airlines. Авиакомпании «провинились» тем, что якобы перевозили в Минск мигрантов из Ирака и Сирии, которые сейчас и пытаются перейти границу и попасть в ЕС.

Информация о возможных санкциях сразу отразилась на котировках "Аэрофлота". Утром 11 ноября, когда Bloomberg написал о возможных ограничениях, акции перевозчика за несколько минут подешевели на 2,3%. Цена акций упала до 66,28 рубля - так дешево они не стоили с сентября. К обеду акции немного подорожали, но до вчерашних значений котировки так и не поднялись.

«Аэрофлот» уже отреагировал на информационную волну.

- Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул - Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Транзитных пассажиров - граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано, - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Действительно, прямых рейсов ни в Москву, ни в Минск из Дамаска или Багдада не существует. Добираться надо с двумя-тремя пересадками, причем самолетами разных авиакомпаний. Правда, попасть в Минск по воздуху сейчас не так-то просто: из-за санкций многие страны отменили прямое авиасообщение с Белоруссией. Среди оставшихся – Россия и Турция. И маршруты из Сирии или Ирака в Белоруссию, которые строят различные сайты поиска авиабилетов, обычно заканчиваются перелетом «Москва – Минск» или «Стамбул – Минск». Возможно, поэтому и зашла речь о «наказании» именно российского и турецкого перевозчиков.

Кто бы сомневался! Европа с Минском выясняют отношения из-за тысяч мигрантов, которые столпились на польско-белорусской границе и пытаются пробиться в ЕС. Фото: Олег АДАМОВИЧ

КАК КУР В ОЩИП

Могут ли еврочиновники наказать «Аэрофлот» и как именно? Об этом в беседе с kp.ru рассказал экономист Денис Ракша.

- Если чиновники Евросоюза действительно обсуждают санкции против «Аэрофлота», значит, по их мнению, у них есть доказательства причастности авиакомпании к перевозке беженцев, - говорит Денис Ракша.

- Но ведь прямых рейсов из этих стран действительно нет, а уж где эти беженцы пересаживались и на каких перекладных добирались до Белоруссии, ведает только Аллах.

- Как гласит старая русская поговорка, «Аэрофлот» мог попасть как кур в ощип. Важно понимать, что многие беженцы уже попали в Евросоюз. Будьте уверены, что местные власти задавали им вопрос – какими авиакомпаниями они летели. Возможно, многие называли «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

- Так «Аэрофлот» не же виноват, если на его рейсах оказались граждане Ирака и Сирии – никто не имеет права запретить им покупать авиабилеты.

- Давайте попытаемся реконструировать логику рассуждений чиновников ЕС. Они могут размышлять так: в «Аэрофлоте» не могли не заметить, что число граждан Сирии и Ирака на рейсах выросло. При этом все видят, что происходит на границе Белоруссии и Польши. Соответственно, вы не можете не понимать, кого и куда везете. А значит, я (Евросоюз) обвиняю вас («Аэрофлот») в том, что вы осознанно участвовали в этой перевозке.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

- И какие именно санкции могут грозить «Аэрофлоту»?

- Конкретные прогнозы давать сейчас сложно: никто не знает, что именно у чиновников Евросоюза есть против «Аэрофлота» (и есть ли вообще). Но если говорить о санкциях, первым делом на ум приходят два возможных варианта.

Во-первых, «Аэрофлоту» могут запретить полеты в ЕС. Во-вторых, Евросоюз может полностью или частично запретить своим собственным авиакомпаниям летать над Россией, чтобы наказать «Аэрофлот» рублем. Дело в том, что иностранные компании платят за возможность летать над нашей страной, и эти деньги идут именно «Аэрофлоту».

- Но ведь тогда им придется облетать нашу страну по пути в Азию. Маршруты станут длиннее, транспортные расходы серьезно вырастут.

- Все санкции - это палка о двух концах. Когда я ввожу против вас санкции, я обязательно что-то теряю, причем я понимаю это заранее. И чиновники ЕС могут поставить свои политические интересы выше экономических интересов европейских авиакомпаний. Если это случится, то они, скорее всего, компенсируют потери своим перевозчикам.

- А что будет с «Аэрофлотом», если ему закроют возможность летать в Европу?

- Конечно, если это случится, он понесет убытки. Но, во-первых, помимо Евросоюза есть и другие направления. Во-вторых, российским компаниям, которые попали под западные санкции, государство всячески помогает. Думаю, «Аэрофлот» в этом смысле вряд ли станет исключением.

Грозят ли нашему перевозчику реальные ограничения, узнаем совсем скоро. По информации Bloomberg, о новых санкциях против Белоруссии - а если под раздачу попадут российские и турецкие авиакомпании, то и о них тоже - объявят в начале декабря или даже раньше.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мигранты вдруг стали не милы?

Европа - особенно Западная - славится своим теплым отношением к мигрантам с Ближнего Востока. Пособия, социальное жилье, бесплатные курсы языка – неудивительно, что толпы беженцев стремятся в Старый Свет. Так почему же вооруженные польские военные выстроились вдоль границы и упорно не пускают мигрантов на гостеприимную землю Евросоюза, которая стала домом для миллионов их собратьев?

- Возможно, европейцы закрыли бы на все глаза и впустили беженцев. Но этот миграционный кризис приобрел слишком серьезную политическую окраску, - говорит Денис Ракша. – Давайте посмотрим на проблему глазами европейцев. Они воспринимают это так: Лукашенко мстит им за санкции и заставляет принимать этих беженцев. Ключевое слово здесь «заставляет», а мигранты - просто разменная монета. Конечно, европейцам это не нравится. Поэтому они просто вынуждены не пускать этих беженцев. Иначе получится, что они не просто играют в ту игру, которую им навязывает Лукашенко, но еще и проигрывают ему.

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