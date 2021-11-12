В семье Натальи Водяновой случилось страшное горе Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова сообщила о постигшем ее горе. Умерла любимая бабушка супермодели. Лариса Гавриловна 10 ноября отметила 92-летие.

Наталья Водянова успела проститься со своей любимой бабушкой. "Лариса Гавриловна ушла из жизни 11 ноября 2021 года в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Нет предела милости Господа!" - написала в блоге супермодель.

Бабушка супермодели Лариса Гавриловна 10 ноября отметила 92-летие Фото: СОЦСЕТИ

Наталья вместе со своими детьми Лукасом, Невой и Виктором были рядом с близким человеком до ее самого последнего вздоха. Присутствие правнуков продлило жизнь бабушки на пару дней, она улыбалась и как могла общалась с младшими. "Моя бабунечка должна была прилететь в свой День рождения в Париж. Мне позвонила мама и мамин брат. Они дали мне понять, что бабунечка вряд ли доживет до своего Дня рождения", - написала супермодель.

Наталья и ее дети останутся в Нижнем Новгороде на похороны. "Она всегда держала нашу семью вместе, она всегда будет нашей опорой. Полная любви, терпения, мудрости, мужества, обаяния, уверенности и гордости. Моя мама говорила, что бабунечка даже мусор не вынесет, не накрасив губы. В то же время она была такой естественной и непринужденной в своей красоте", - отметила Наталья.

Лариса Гавриловна родилась в Скадовске Херсонской области, а проживала в Нижнем Новгороде, где и родилась Водянова.Она часто гостила у знаменитой внучки во Франции. Правда, в последние годы Лариса Гавриловна тяжело болела.