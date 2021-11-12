Трампа обвинили в незаконном ведении избирательной кампании

Расследование установило факты использования высокопоставленными представителями Белого дома своих полномочий для организации поддержки кандидатуры Трампа на выборах Фото: REUTERS

Правительственное агентство США сделало вывод, что ряд представителей администрации 45-го президента страны Дональда Трампа преступили закон, фактически организовав в Белом доме «избирательную кампанию, финансируемую налогоплательщиками». Речь идет о президентской гонке 2020 года.

Расследование Управления специального советника США (OSC) установило факты использования высокопоставленными представителями Белого дома своих полномочий для организации поддержки кандидатуры Трампа на выборах.

– Нами сделан вывод о том, что нарушения демонстрируют как готовность некоторых в администрации Трампа использовать власть исполнительной власти для содействия переизбранию президента Трампа, так и ограничения правоприменительной власти OSC, – приводит Reuters отрывок из пресс-релиза Управления.

Вместе с тем, в 65-страничном отчете, ставшем кульминацией расследования, которое стартовало еще в бытность Трампа президентом США, говорится, что принять к нарушителям закона дисциплинарные меры невозможно, поскольку все они покинули свои посты после переизбрания главы Белого дома. Таким образом, результаты расследования OSC – лишь попытка предотвратить подобные нарушения в будущем.