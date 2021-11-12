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В мире12 ноября 2021 8:06

Трампа обвинили в незаконном ведении избирательной кампании

Советники экс-президента вели агитацию за деньги налогоплательщиков
Юрий МАЙБОРОДА
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Расследование установило факты использования высокопоставленными представителями Белого дома своих полномочий для организации поддержки кандидатуры Трампа на выборах

Расследование установило факты использования высокопоставленными представителями Белого дома своих полномочий для организации поддержки кандидатуры Трампа на выборах

Фото: REUTERS

Правительственное агентство США сделало вывод, что ряд представителей администрации 45-го президента страны Дональда Трампа преступили закон, фактически организовав в Белом доме «избирательную кампанию, финансируемую налогоплательщиками». Речь идет о президентской гонке 2020 года.

Расследование Управления специального советника США (OSC) установило факты использования высокопоставленными представителями Белого дома своих полномочий для организации поддержки кандидатуры Трампа на выборах.

– Нами сделан вывод о том, что нарушения демонстрируют как готовность некоторых в администрации Трампа использовать власть исполнительной власти для содействия переизбранию президента Трампа, так и ограничения правоприменительной власти OSC, – приводит Reuters отрывок из пресс-релиза Управления.

Вместе с тем, в 65-страничном отчете, ставшем кульминацией расследования, которое стартовало еще в бытность Трампа президентом США, говорится, что принять к нарушителям закона дисциплинарные меры невозможно, поскольку все они покинули свои посты после переизбрания главы Белого дома. Таким образом, результаты расследования OSC – лишь попытка предотвратить подобные нарушения в будущем.

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