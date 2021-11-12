Глава Национальной разведки США допустила существование НЛО

Соответствующие ведомства в США самым тщательным образом попытались проанализировать все эпизоды предполагаемого наблюдения НЛО Фото: Shutterstock

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс признала, что неопознанные воздушные феномены вполне могут иметь внеземное происхождение.

Для руководителя спецслужб, в ведении которого находятся кроме прочего ЦРУ и ФБР, на первом месте находятся вопросы национальной безопасности, которым, соответственно, могут угрожать инопланетяне.

– Основные проблемы, которые беспокоят Конгресс США и другие ведомства, - это безопасность полетов и вопросы контрразведки, – цитирует Хейнс издание The Sun.

Разведчица отметила, что соответствующие ведомства в США самым тщательным образом попытались проанализировать все эпизоды предполагаемого наблюдения НЛО, однако в большинстве случаев пришли к выводу, что это невозможно. Таким образом, не исключено, что некоторые из инцидентов действительно связаны с инопланетянами.

Кроме того, Хейнс предложила проработать вопрос создания спецподразделения, главной задачей которого станет изучение неопознанных летающих объектов.

Заявление главы американской разведки стало полной неожиданностью, поскольку, по сути, она предлагает возродить проект, аналогичный знаменитой «Синей книге», ликвидированной в 1969 году.

На момент закрытия проекта, занятые в его деятельности специалисты детально изучили более 12,5 тысячи инцидентов, связанных с НЛО, и пришли к выводу, что ни один из них не может служить достоверным подтверждением внеземной природы наблюдавшихся феноменов.