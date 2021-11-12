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Общество12 ноября 2021 10:43

Чтоб старушкам деньги не терять, научите их не доверять

Банковских клиентов могли бы уберечь от мошенников сами банки, считает колумнист kp.ru Николай Варсегов
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Это бедствие — удар не только по населению, по репутации МВД, но и по репутации банков

Это бедствие — удар не только по населению, по репутации МВД, но и по репутации банков

Фото: Shutterstock

«Никогда не разговаривайте с неизвестными.

М.Булгаков — Мастер и Маргарита»

Открывая свежие провинциальные новости, то и дело натыкаешься на заголовки: «Телефонные мошенники обманули старушку...». «Очередной жертвой телефонных мошенников стал пенсионер из...». Далее стандартный рассказ, как бабушке (дедушке) позвонили подонки, представились службой безопасности банка такого-то… . Или новый вариант — подонок назвался сотрудником МВД, сказал, что с вашего счета жулики пытаются снять деньги. Вы должны помочь полиции поймать жуликов. Для этого переведите ваши деньги на наш безопасный счет…

Это бедствие — удар не только по населению, по репутации МВД, но и по репутации банков, которые по сути с этой бедой не борются. В то же время в банках сидят отряды специальных сотрудников и названивают клиентам, уговаривая взять кредиты. Полагаю, что иные из этих самых сотрудников и продают мошенникам телефоны клиентов с их именами.

Если бы директором банка был я, заставил бы тех сотрудников раз в месяц звонить вкладчикам пенсионерам, предупреждать их о действиях мошенников. Иль даже проще включить голосового робота-просветителя, который бы упреждал толково, что нельзя доверять злодеям из телефона.

Такого робота-просветителя могли бы создать и сотрудники МВД, столы которых завалены заявлениями о пропажах денег с банковских счетов. Несомненно, подобная мера спасла бы вклады многих клиентов и ощутимо ударила бы по мошенникам.

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