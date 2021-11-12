Чтоб старушкам деньги не терять, научите их не доверять

Это бедствие — удар не только по населению, по репутации МВД, но и по репутации банков Фото: Shutterstock

«Никогда не разговаривайте с неизвестными.

М.Булгаков — Мастер и Маргарита»

Открывая свежие провинциальные новости, то и дело натыкаешься на заголовки: «Телефонные мошенники обманули старушку...». «Очередной жертвой телефонных мошенников стал пенсионер из...». Далее стандартный рассказ, как бабушке (дедушке) позвонили подонки, представились службой безопасности банка такого-то… . Или новый вариант — подонок назвался сотрудником МВД, сказал, что с вашего счета жулики пытаются снять деньги. Вы должны помочь полиции поймать жуликов. Для этого переведите ваши деньги на наш безопасный счет…

Это бедствие — удар не только по населению, по репутации МВД, но и по репутации банков, которые по сути с этой бедой не борются. В то же время в банках сидят отряды специальных сотрудников и названивают клиентам, уговаривая взять кредиты. Полагаю, что иные из этих самых сотрудников и продают мошенникам телефоны клиентов с их именами.

Если бы директором банка был я, заставил бы тех сотрудников раз в месяц звонить вкладчикам пенсионерам, предупреждать их о действиях мошенников. Иль даже проще включить голосового робота-просветителя, который бы упреждал толково, что нельзя доверять злодеям из телефона.

Такого робота-просветителя могли бы создать и сотрудники МВД, столы которых завалены заявлениями о пропажах денег с банковских счетов. Несомненно, подобная мера спасла бы вклады многих клиентов и ощутимо ударила бы по мошенникам.