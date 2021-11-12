Грабители украли 100 машин для майнинга с криптовалютной фермы под Шаховской

Ранее животноводческое хозяйство закрыли и теперь на его территории расположилась ферма по майнингу криптовалюты Фото: Shutterstock

В полицию обратился 38-летний житель Подмосковья Иван В.* Мужчина заявил в полицию о разбойном нападении на его криптовалютную ферму. По словам Ивана, ночью двое неизвестных мужчин в медицинских масках ворвались на территорию бывшей животноводческой фермы в деревне Новоникольское.

Ранее животноводческое хозяйство закрыли и теперь на его территории расположилась ферма по майнингу криптовалюты. Налетчики связали сторожа и похитили из здании фермы дорогостоящее оборудование.

«Нападение произошло в районе 4 утра. Неизвестные преступники в медицинских масках ворвались в домик сторожа и связали 44-летнего охранника Сергея К.* Далее мужчины проследовали на территорию не действующей животноводческой фермы, где из одного из зданий похитили 100 электронно-вычислительных машины «ASIC C9», которые были задействованный в майнинге криптовалюты. Сумма ущерба от действий грабителей составила более 1 000 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных налетчиков, которые ворвались на криптовалютную ферму и похитили машины для майнинга.

* - имена изменены.

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